Michelle Jenner protagoniza el momento más escatológico de La Revuelta

Michelle Jenner hizo su debut en el plató de 'La Revuelta' (después de tres visitas cuando era 'La Resistencia') este miércoles para presentar su nueva película, El secreto del orfebre, en la que comparte protagonismo con Mario Casas. En su regreso al programa, Jenner protagonizó un divertido momento junto a David Broncano, quien no pudo disimular su asombro ante el peculiar regalo que la actriz había preparado para la ocasión. Un presente que destacó, ante todo, por lo escatológico.

Un regalo... de caca

"Te he traído algo...", anunció Jenner con una sonrisa cómplice. Acto seguido, un pequeño juguete con forma de caca comenzó a moverse por el escenario, controlado por un mando a distancia. La reacción de Broncano no se hizo esperar: "Esto sí que no me lo esperaba... ¡Es de los regalos más originales que han traído en mucho tiempo!", exclamó entre risas. La actriz confesó que lo había adquirido poco antes de tomar el tren rumbo a Madrid.

"¿Has ido al baño hoy?"

En medio de la espontaneidad del momento, Broncano aprovechó para formular una de sus preguntas más características: "¿Has ido al baño hoy?". Sin titubeos, Jenner respondió con sinceridad: "Sí, intento hacerlo todos los días".

Sin embargo, añadió un detalle curioso sobre su viaje: "Si estoy en el tren, prefiero evitarlo. Si no tengo otra opción, necesito toda una preparación previa para sentirme tranquila", reveló con humor.

Humor negro (para rematar)

Pero la sorpresa no quedó ahí. Broncano decidió corresponder el gesto con un presente igual de peculiar: un saco y una pala que fueron traídos al escenario. En ese instante, Grison no desaprovechó la oportunidad de soltar uno de sus comentarios irónicos: "Pero si eso es lo que le sobró a Daniel Sancho". La frase, al más puro estilo humor negro, provocó la risa del público, del propio Broncano y de Michelle Jenner.