David Cantero rompe su silencio tras su salida de Mediaset con este comunicado

El pasado domingo, 2 de marzo, David Cantero presentó su último informativo en Telecinco sin anunciarlo a la audiencia. Solo unos días después, Mediaset confirmó su salida con un comunicado en el que destacaba su "fructífera y brillante trayectoria. Ahora, el periodista ha compartido su primera reflexión sobre el cierre de esta etapa a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales.

"La vida es una sucesión de cambios, más o menos inesperados y trascendentales, y este lo es, comienza diciendo Cantero en el reel publicado en Instagram. En él, agradece los mensajes de apoyo recibidos y aclara que su marcha ha sido una decisión consensuada. "Ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada... dura, pero amable, asegura, desmintiendo los rumores sobre una posible jubilación: "No lo tengo en mente de momento, no está en mis planes como he leído por ahí".

El periodista, que durante 15 años ha sido un rostro emblemático de 'Informativos Telecinco', recuerda con cariño a sus compañeros: "Voy a echar muchísimo de menos a María Casado y a Isabel Jiménez, con quienes he compartido esta aventura". También destaca el apoyo que ha recibido dentro de la cadena y subraya su gratitud hacia Mediaset: "Me han tratado con mucho respeto y afecto. En definitiva, mis mejores deseos a esa gran familia".

David Cantero cierra su despedida con un mensaje esperanzador sobre su futuro: "Tengo mucho que dar todavía, mucho que contar, mucho que escribir... mucho que crear. Imagino que habrá algunas sorpresas". Mientras tanto, Telecinco se enfrenta a una nueva reestructuración en su equipo de informativos tras la inesperada salida de uno de sus comunicadores más veteranos.