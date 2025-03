'Supervivientes 2025' recibe a Montoya, anuncia a sus dos últimos concursantes y sufre su primer abandono tras 72 horas

La primera entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha dejado uno de los momentos más emotivos del reality con el salto de José Carlos Montoya desde el helicóptero. El concursante, que ya había sido anunciado en el estreno, selló su entrada en el formato con un salto cargado de emoción y significado. “Honduras me va a terminar de curar, lo que he vivido no está en los escritos y las penas se curan bailando”, expresó Montoya antes de lanzarse al agua.

Sin embargo, lo que el joven andaluz aún no sabe es que el próximo martes se encontrará con dos viejos conocidos que podrían poner a prueba su resistencia emocional. Manuel González y Anita Williams, con quienes compartió su experiencia en 'La isla de las tentaciones', se incorporarán al reality y convivirán con él en Playa Misterio: "Montoya no sabe que va Manuel, no tiene ni idea".

Pero no todo fueron celebraciones en la noche del domingo. Beatriz Rico activó el protocolo de abandono tras varios días de insomnio y malestar. “En tres noches no he podido dormir. Las condiciones son hostiles y mi problema de sueño se ha multiplicado. Me falla la vista, tengo pitidos en los oídos… No quiero forzar más porque mi salud va por delante”, explicó la actriz, antes de confirmar su decisión de abandonar el concurso.

El abandono del concurso de la actriz obligó a reorganizar la dinámica del reality, reabriendo las votaciones entre los nominados restantes: Koldo, Samia y Rosario. Aunque en las primeras votaciones había un claro favorito, con más del 50% de los votos, ahora empiezan de cero con las nuevas votaciones.