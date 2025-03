Joaquín Prat lanza un ‘zasca’ a Carmen Borrego por la actitud de Terelu en ‘Supervivientes’: "¿Para qué vais?"

La última gala de ‘Supervivientes 2025’ dejó a Terelu Campos al límite tras una fuerte tormenta que obligó a evacuar a todos los concursantes. Nada más empezar a llover, la colaboradora activó el protocolo de abandono al exigir ser sacada de la playa, asegurando que no podía soportar la humedad y el frío. Este momento ha generado un intenso debate en los programas de Mediaset, incluyendo ‘Vamos a ver’, donde Joaquín Prat no dudó en lanzar una pregunta directa a Carmen Borrego.

"¿Para qué vais sabiendo lo que es ‘Supervivientes’?", soltó el presentador en pleno directo, dejando claro su escepticismo sobre la participación de las Campos en el concurso. Lejos de quedarse callada, Borrego respondió con contundencia: "Vamos porque se nos contrata para generar otro tipo de contenido, vamos porque ‘Supervivientes’ no son solo las Olimpiadas, ya que sería un coñazo y la gente lo ve para entretenerse. Igual Terelu y yo entretenemos más que uno que hace las pruebas fenomenal. Ese contenido en un reality nos gusta. Yo estuve 21 días y creo que la noche de ayer, sabiendo si Terelu se va a ir o no, también es contenido".

Borrego también justificó la crisis de su hermana en la isla, asegurando que "la claustrofobia es algo que no se puede controlar" y que el temporal podría haberle generado "un ataque de pánico". Mientras tanto, las imágenes de Terelu pidiendo ser evacuada hablaban por sí solas: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Quiero que me pongas en un sitio a refugio ahora mismo. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea".

A pesar de su desesperación inicial, la colaboradora ha terminado dando marcha atrás. Laura Madrueño anunció en la gala que Terelu ha decidido continuar en la aventura. "Terelu Campos ha comunicado al equipo del programa que… ¡sigue en la aventura! Como una jabata, va a continuar con nosotros", desveló la presentadora. Un giro inesperado después de haber estado a punto de abandonar y que mantiene en vilo a los espectadores sobre cuánto más aguantará en Honduras.