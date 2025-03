'La Revuelta' sufrió un "pequeño incidente" que dejó al programa sin uno de sus colaboradores más esenciales

'La Revuelta sufrió anoche un "pequeño incidente" que dejó al programa sin uno de sus colaboradores. Todo ello tras su semana más polémica, después de que un nuevo famoso se sumara al veto de Mario Vaquerizo en el programa y la coincidencia con la desaparición de Jordi Évole de laSexta tras pedir acudir de invitado al show de Broncano.

El presentador comenzó el programa tocando el bombo, como ya es costumbre, y entre el delirio del público presente en el teatro, pero pronto se puso serio para anunciar la ausencia de uno de sus colaboradores: Grison. "Ha habido un pequeño incidente, es de las pocas veces que ha pasado esto en ocho años", comenzaba diciendo para luego aclarar el motivo de la baja del beatboxer: "no ha podido venir por una movida. Pero está vivo, no es de salud… Un cruce de calendario, que no llegaba. Es una tontería, es un ajuste logístico".

Aunque el showman también dijo que su colaborador llegaría, al final no llegó a pasar y a David se le ocurrió preguntarle a Sergio Bezos cómo iba de beatbox. Seguidamente, el colaborador del programa comenzó a hacer ritmos de beatbox mientras tarareaba el himno de España, por lo que su compañero le pidió que ocuopara el puesto de Grison. De hecho, luego le lanzó un objeto para que Bezos lo cazara con la boca como acostumbra a hacer su compañero. "Está guapo ser Grison por un rato", comentó entre los aplausos del público.

Cubierto el puesto de beatbox, Ricardo Castella decidió encargarse de hacer los chistes que también corren a cargo de Grison. Por último, tras el programa, las redes sociales del mismo han comentado la baja del colaborador, que parece que ya no es tan indispensable gracias a su sustituto: "Si algún día le pasa algo a Grison, estaremos preparados después de este ensayo".