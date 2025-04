Max anuncia su mayor cambio en su plataforma: así serán sus nuevas tarifas, con subida de precios incluida

Max ha anunciado la llegada de un nuevo plan con publicidad a España, que estará disponible a partir del próximo lunes 8 de abril. Esta nueva modalidad se incorpora a su oferta por 6,99 euros al mes, coincidiendo con el final de la tercera temporada de 'The White Lotus' y el inminente regreso de 'The Last of Us', dos de los títulos estrella de la plataforma.

El plan básico con anuncios incluirá todo el contenido habitual del catálogo de Max, pero con inserciones comerciales en tres momentos: antes de la reproducción (pre-roll), durante la visualización (mid-roll) y mediante formatos personalizados en función de los intereses del usuario. Este plan también podrá contratarse directamente desde Amazon Prime Video Channels.

Además del nuevo plan con publicidad, Max ha actualizado el precio de sus tarifas sin anuncios. El plan Estándar pasa de 9,99 a 10,99 euros al mes, mientras que el Premium sube de 13,99 a 15,99 euros. En cuanto a las suscripciones anuales, la subida es más significativa: el Estándar se sitúa en 109 euros al año (antes 99,90 €) y el Premium alcanza los 159 euros (antes 139 €).

Con este movimiento, Max se suma a la tendencia iniciada por otras plataformas como Netflix e imitada postriormente por Prime Video y Disney+, reforzando el modelo de suscripciones con publicidad como vía para mejorar beneficios sin perder cuota de mercado.