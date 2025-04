Roberto Leal lanza un dardo a tres rostros de Antena 3: desvela los presentadores que se niegan a ir a 'Pasapalabra'

Roberto Leal ha perdido la paciencia. Cinco años después del estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3, el presentador ha aprovechado una nueva entrevista para señalar públicamente a varios compañeros de cadena que siguen negándose a pasar por el rosco más famoso de la televisión. “Voy a tirar por los de la casa que no vienen, a ver si lo consigo ya”, bromea Leal, antes de disparar: “Susanna Griso, que no ha venido todavía en cinco años. Josep Pedrerol, otro que tampoco ha venido en todo este tiempo, y Mónica Carrillo. Son ahora mismo los tres que me han dado un no rotundo a venir”.

Estas declaraciones se han producido en su entrevista con Men’s Health, revista a la que ha vuelto a posar siete años después de su primer reto físico. En ella, además de hablar de su evolución personal, Leal reflexiona sobre su carrera: “He tenido la suerte de que mi carrera ha ido muy sincronizada con esa imagen. He tenido la bendita carambola de estar en programas familiares y blancos, que tenían mucho que ver conmigo y que, además, han ido muy bien”.

No es la primera vez que lanza una indirecta a sus compañeros. En 2021, durante una visita a 'Espejo público', Leal comentó con ironía: “Mucha gente, no miro a nadie, no quiere venir a 'Pasapalabra' porque piensa que se equivoca...”, mirando a Susanna Griso, que aún sigue sin debutar en el plató del concurso.

Josep Pedrerol, por su parte, ha justificado en varias ocasiones su negativa: “'Pasapalabra' me lo han pedido muchas veces y no voy”, aseguró en el pódcast 'Club 113'. “Hay preguntas de todo tipo y quizás te toca cine y no te lo has preparado suficiente. Hay que tener una preparación”, explicó el presentador de 'El chiringuito de Jugones'. De momento, ninguno de los aludidos ha respondido al tirón de orejas público de su compañero.