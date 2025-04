Paran la emisión de First Dates por problemas con la comida del restaurante: “Quiero saber lo que como”

First Dates es el programa de citas más famoso de la televisión en España desde hace varios años. Carlos Sobera junta en el restaurante de Cuatro a dos desconocidos que le quieren dar una oportunidad al amor. Las citas dan para mucho y algunas rápidamente se convierten en virales. Pocos tienen fortuna en First Dates y algunos más aventureros suelen darle una segunda oportunidad al programa y vuelven cada cierto tiempo.

La cita a ciegas consiste en una cena en un restaurante donde las personas intentan conocerse, mantienen una conversación e intentan agradar al otro mientras media España les ve desde el otro lado del televisor. Como en cualquier cena, la comida juega un papel fundamental y suele ser un tema habitual entre los dos comensales. Otro factor fundamental de First Dates es la cuenta y es que los participantes se ven obligados a pagar el menú del restaurante provocando algún que otro rifirrafe entre tacaños o aquellos que quieren invitar y los que no se dejan.

En el último programa emitido en Cuatro, dos comensales tuvieron problemas con la comida poniendo en aprieto a las famosas dos gemelas camareras de First Dates. Y es que Luis, que tuvo una cita entretenida con Raquel, trabaja en la hostelería y es muy exigente con la comida que le sirven. "Como trabajo en la hostelería miro mucho las cartas. Quiero saber lo que como, lo que come la otra persona. Es importante", afirmó frente a las cámaras al ser cuestionado sobre lo qué quería de postre. El hostelero quiso conocer si la tarta de queso era casera y si estaba hecha al horno o no.

Pero todo los problemas de Luis con la comida ya comenzaron al principio de la cena cuando las camareras le cuestionaron sobre qué quería para beber. "Un vino blanco, pero ¿cómo es? ¿Afrutado o seco?", preguntó consiguiendo sacar una sonrisa en su cita Raquel. "Voy mucho a restaurantes, me gusta. También me encanta cocinar", explicó a su cita.

"Esto está frío"

Después fue el turno de que Raquel se presentase. La mujer se cambia mucho de color de pelo y está buscando a alguien con el que se pueda tener una relación estable porque tiene un hijo. Además, a Raquel le gustan las plantas y ha llegado a tener un total de 53.

Cuando les sirvieron el primer plato, Luis se quedó mirando a la comida y pidió un poco de soja. "Esto está frío", afirmó antes de ponerse a comer. Raquel quedó completamente sorprendida cuando Luis afirmó que "no había leído un libro en su vida". Además, el hombre confesó que no había tenido ninguna pareja en los últimos ocho años. Cuando llegó la hora de tomar la decisión final, tanto Luis como Raquel tenían claro lo que querían y el amor fue correspondido por lo que tendrán una segunda cita fuera del restaurante más famoso de First Dates.