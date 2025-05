Bombazo en 'Supervivientes': se desvela la infidelidad que pone el jaque la continuidad de un concursante

La tensión estalló en 'Supervivientes 2025' este domingo 5 de mayo con la que ya es una de las tramas más impactantes de la edición: Gabriella, la pareja de Manuel González, llegó a Honduras envuelta en acusaciones de infidelidad que han hecho tambalear su relación en pleno reality.

Todo comenzó cuando Gloria, la hermana de Manuel, apareció por sorpresa en la playa para informarle de los rumores que han circulado en España sobre una posible deslealtad de Gabriella. “Salieron cosas de que Gabriella estaba liada con otra gente y tuve una discusión con ella. Ella me dice que no, y los vídeos que salen están distorsionados”, le explicó con firmeza.

Manuel, dolido pero confiado, le respondió: “Tú eres mi hermana y yo me fío de ti”. En un segundo pergamino, Gloria incidió aún más en la supuesta traición. La reacción del gaditano fue inmediata: “Yo estaba superilusionado con ella, he llegado a sentir algo diferente, y tendremos que hablar. Si ha hecho algo me dolería mucho”.

Mientras tanto, en otra playa, Gabriella protagonizaba un tenso reencuentro con Anita y Montoya, sus antiguos compañeros en 'La isla de las tentaciones', donde aprovechó para soltar nuevas acusaciones y reproches. “Ahora eres el perrito faldero de él, todo lo que te dice lo haces”, le lanzó a Anita, avivando aún más la tensión. Pero Montoya dejó clara su postura: “No voy a participar del circo que tú quieres, tú lo que quieres es esto”.