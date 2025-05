'La canción': los entresijos de la victoria de Massiel en Eurovisión, con polémica con el catalán incluida

España solo ha ganado dos veces Eurovisión, en 1968 y en 1969, aunque esta última fue una victoria compartida con Francia, Reino Unido y Países Bajos. Su único triunfo en solitario fue con Massiel y el 'La la la', un episodio que recuerda la nueva miniserie de Movistar Plus+ 'La canción', creada por Pepe Coira y Fran Araújo, el tándem de guionistas responsable de 'Rapa' y 'Hierro'. El estreno se produce solo nueve días antes de que Melody intente emular la gesta con 'Esa diva': este jueves 8 de mayo.

La ficción está protagonizada por Patrick Criado, que interpreta al joven y ambicioso ejecutivo de RTVE, Esteban, que tiene la misión de que España se corone ganadora en el famoso festival, un encargo del mismísimo Franco. "Es un tipo al que no le gusta la música y que quiere usar Eurovisión para ascender a nivel político. Pero el festival le abre una puerta que no conocía de sí mismo", avanza el actor de 'Águila Roja' y 'Antidisturbios'.

El director austriaco Artur Kaps (Àlex Brendemühl), responsable detrás de los grandes espectáculos televisivos de la época, le ayudará en su misión. Juntos emprenden la 'Operación Eurovision', un plan para encontrar la canción y el intérprete ideales que proyecten en Europa la imagen de un país moderno y abierto, tal como desea el régimen franquista. "Era un festival que veían 200 millones de personas, así que era un espacio de propaganda y de promoción muy importante", comenta Araújo.

Porque, tal y como recuerda el creador, la serie "cuenta muchísimas cosas más además de la peripecia musical, ya que sirve para hacer una radiografía de un momento histórico". "Nos parecía muy atractivo poder utilizar esos eventos para hablar del aperturismo franquista del 68, de un momento en el que España, en teoría, está cambiando, pero en realidad no era así porque había una dictadura y una tensión entre los jóvenes y el viejo régimen", añade el también creador de 'Apagón'.

La renuncia de Serrat

Lo corrobora Carolina Yuste, que da vida a Massiel: "La serie, evidentemente, habla sobre la victoria de España, pero también de la opresión que estábamos viviendo con la dictadura en nuestro país y de la cantidad de seres humanos que no podían ser lo que eran por miedo a la violencia que se podía ejercer contra ellos", explica la reciente ganadora del Goya a mejor actriz por 'La infiltrada'.

Patrick Criado y Àlex Brendemühl, en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

El camino a la victoria no será fácil, teniendo en cuenta la que se montó cuando Joan Manuel Serrat (Marcel Borràs), el primer artista elegido para cantar el 'La la la' compuesto por El Dúo Dinámico, puso como condición cantar en catalán. "Yo creo que tomó una decisión muy valiente, y fue consecuencia de algo que él no podía controlar. Porque yo puedo decidir ir a un sitio con un objetivo pero también es lícito que, en mitad del camino, si veo que aquello no es lo que yo me esperaba, decida irme", reflexiona el actor que lo interpreta.

Licencias narrativas

"Lo más fácil para él habría sido continuar en castellano y pensar que luego la gente en Catalunya ya lo olvidaría. Había menos gente catalana criticándole que el problema que se le venía encima al negarse a ir", señala Borràs.

Marcel Borràs y Mariano Peña, en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

Fue sustituido in extremis por Massiel (Carolina Yuste), aunque todavía quedaban unos imprevistos más por sortear que se irán desgranando a lo largo de los tres capítulos que componen esta miniserie dirigida por Alejandro Marín ('Te estoy amando locamente'), que se toma algunas licencias narrativas. "Todo está muy documentado, nos hemos leído hasta la biografía de uno de los fundadores de la discográfica catalana de Serrat, que contaba la escena en la que discutieron. Pero hemos ficcionado ciertas partes para hacer más interesante la historia", reconoce Araújo.

Sátira

Como incorporar a este protagonista, "un personaje totalmente inventado" pero "inspirado en la mezcla de muchos personajes reales", según destaca Criado, que considera que la serie "se ríe un poco, a nivel de sátira, de todo lo que ocurrió".

Patrick Criado y Laia Manzanares, en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

"Al final hay muchas versiones diferentes de los hechos. Incluso los propios protagonistas, a lo largo de los años, los han ido contando de maneras diferentes", se justifica el creador, que no consideró necesario contactar con Massiel o Serrat para escribir esta historia. "No es un 'biopic' de ninguno de los dos", insiste.

"De hecho, nos interesaba más la información cercana a los hechos que la actual. Por eso leímos muchísimas revistas del corazón de la época, que relataban el minuto a minuto de Massiel. Preferimos usar la documentación del momento que el recuerdo del presente", reitera.

Franco y Fraga

Insiste en ello la propia Yuste: "En ningún caso quisimos hacer una imitación de Massiel o una calcamonía, sino más bien agarrar la esencia del personaje y acercanos lo más posible a su carácter".

Xose A. Touriñán y Luis G. Gámez, como Fraga y Franco, en 'La canción' / MOVISTAR PLUS+

Completan el reparto Mariano Peña, en el papel del representante de Serrat; Carlos Santos, que se mete en la piel del jefe de Esteban; Laia Manzanares, como la pareja del protagonista; Carlos González, que da vida al director de orquesta Rafael Ibarbia; Eneko Sagardoy, como un fotógrafo amigo de Esteban; Xose A. Touriñán, como Manuel Fraga; Luis G. Gámez, como Francisco Franco; Rocío Saiz, como la mánager del sello Zafiro; Chloe Berman, como la presentadora de Eurovisión Katie Boyle, y Garmon Rhys, como el cantante Cliff Richard, representante del Reino Unido en el festival en 1968 y favorito del certamen, al que acabaría derrotando Massiel.