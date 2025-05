Frank Cuesta se desdice: asegura que su vídeo de confesiones fue un guion forzado por chantaje

Frank Cuesta ha dado marcha atrás. El conocido activista y creador de contenido ha publicado este martes un nuevo vídeo en el que asegura que su confesional anterior —en el que admitía que no tenía cáncer, que los animales de su santuario fueron comprados y que nunca rescató a ninguno— fue grabado bajo presión. “Me dijeron que si hacía este vídeo se paraba el acoso. Acoso que siento yo y mis hijos”, explicó visiblemente afectado.

Según su testimonio, todo comenzó en agosto de 2024, cuando supuestamente se ofrecieron audios comprometedores a periodistas. A raíz de eso, Cuesta asegura que empezó a notar un movimiento extraño a su alrededor: llamadas sospechosas, gente pidiendo borrar vídeos en los que él aparecía y supuestas traiciones de personas cercanas. “Solté una burrada para ver si se filtraba. Y así supe quién estaba detrás”, relató.

En este nuevo comunicado, el presentador insiste en que su enfermedad es real: “Tengo que sacar papeles, informes, mi historial. ¿Por qué tengo que justificar mi estado de salud?”. Asegura que su familia ha quedado destrozada tras el vídeo anterior, especialmente su hijo mayor, al que vio derrumbado tras ver las imágenes: “Hoy hice un vídeo diciendo que no tengo cáncer, eso lo vio mi hijo y fue cuando dije 'no puedo más'”.

Cuesta también reconoció que ha tenido contacto con traficantes de animales, pero con fines informativos y en el contexto de sus investigaciones: “No he vendido un animal en mi vida. Pero claro que hablo con traficantes, sobre todo para conseguir pruebas”.

Sobre el vídeo que desató la tormenta, ha sido tajante: “Lo he borrado. Ese vídeo no tiene nada que ver con Chi, que quede muy claro. Lo hice porque me vi obligado. Me pidieron que lo hiciera si quería que se detuviera todo esto. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes”. Cuesta se encuentra actualmente inmerso en procesos judiciales en Tailandia, tanto por su actividad en el santuario como por los conflictos con su exmujer.