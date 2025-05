Así es ‘Esa diva’, la canción que representa a España en Eurovisión 2025

El 1 de febrero se conoció cuál sería la representante española en Eurovisión. Una vez más, y es un pleno desde que comenzó el Benidorm Fest, la suerte del país en el certamen europeo está en manos de una mujer. Tras Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, este 2025 es Melody la elegida. 'Esa diva', su canción, ha cosechado casi tantos halagos como críticas.

Sin embargo, esa versión que se vio en Benidorm no será exactamente la misma que Melody defenderá en Basilea. Como ella misma afirmó, el objetivo de los ajustes fue "ponérselo más fácil" a oídos "de otros países".

La nueva versión de 'Esa diva', producida por Rick Parkhouse y George Tizzard en Reino Unido, introduce una introducción más pausada y solemne, aunque mantiene la potencia del estribillo y la icónica nota alta del final. Además, pese a las especulaciones de los fans, no se ha traducido ninguna parte de la canción al inglés.

Más allá del cambio sonoro, Melody también se reserva una nueva puesta en escena para Eurovisión. Su equipo de baile ha sufrido modificaciones y solo dos de los bailarines del Benidorm Fest repiten en la actuación: Marc Montojo, coreógrafo de Agoney, e Iván Matías Urquiaga, quien ha trabajado con artistas como J Balvin y María Becerra. A ellos se suman tres nuevas incorporaciones: Álex Bullón, responsable de la nueva coreografía junto a Mónica Peña; Vicky Gómez, conocida por su trabajo en 'Operación Triunfo', y Ana Acosta.

Melody estuvo a punto de representar a España en 2009, pero precisamente fue el voto de calidad del público el que entonces le dio el triunfo a Soraya en lugar de a ella. "Entiendo que las cosas pasan por algo, que entonces no era el momento; luego me alegré, porque como artista he aprendido y he evolucionado mucho", dijo tras ganar el Benidorm Fest. "A veces tienen que pasar estas cosas para darte cuenta de la dimensión de lo que la gente te quiere. Por eso digo que todo lo que luchas sirve, a veces no se ve en el momento, pero la recompensa llega", destacó la sevillana, que espera lograr un buen puesto en Basilea para dedicárselo a su familia, a su hijo y a seres cercanos que perdió recientemente.

Letra de 'Esa Diva', de Melody

(Verso) Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Fui del mundo la rumbera

Para mí era tan normal

(Pre-estribillo) Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida que no le pertenecía

Se embrujó (oh-oh, oh-oh, oh-oh)

(Estribillo) Una diva sencilla, como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande, ¿qué más da?

Si ella es librе cantando como un pez en el mar

Una diva еs valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

(Estrofa) Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas tambié-e-en

(Pre-estribillo) No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusió-o-o-o-o-o-on

(Estribillo) Una diva es sencilla, como un simple mortal (Diva)

Una diva no pisa a nadie para brillar (Diva)

Su voz le hace grande, ¿qué más da? (Diva)

Si ella es libre cantando como un pez en el mar (Diva)

Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán

(Puente) Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva, diva (Ah-ah, ah-ah)

Somos divas tú y yo, woah

Si ella es libre cantando como un pez en el mar

(Estribillo) Una diva es valiente, poderosa

Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

