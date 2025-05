RTVE pedirá una auditoría del televoto español tras el respaldo aplastante a Israel

Las horas previas a Eurovisión estuvieron marcadas por la polémica tras la advertencia que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) hizo llegar a RTVE por recordar las víctimas en Gaza durante la segunda semifinal. En la carta, también les avisaron de sanciones económicas en el caso de que estas afirmaciones volvieran a repetirse en el certamen del sábado.

Pero el final del Festival de la Canción no ha diluido la tensión entre la televisión pública española y la UER. RTVE ha pedido a la organizadora de Eurovisión, abrir un debate para conocer si el sistema de televoto "es el más adecuado y si los conflictos bélicos lo condicionan", según ha explicado el grupo de comunicación durante el Telediario de La 1 de las 15 horas.

Según ha informado El País, este lunes solicitará una auditoría del televoto español tras la sorpresa de los resultados de ayer, en la que Israel se llevó la máxima puntuación de 13 países.

El notable ascenso de Israel

Este anuncio llega después de que la representante de Israel, Yuval Raphael, superviviente de los atentados de Hamás, consiguiera ganar el televoto tras obtener solo 60 puntos del jurado. La cantante protagonizó un increíble ascenso durante el televoto con 297 puntos, por encima de Estonia (segunda con 258), Suecia (tercera con 195) y de la ganadora Austria (cuarta con 178).

La final del concurso estuvo marcada por un impactante ascenso de Israel, que logró la máxima puntuación de doce puntos en trece países: además de en España, también en Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y el 'resto del mundo'.

La polémica rodeó la actuación de Yuval Raphael en todo momento. Durante la interpretación de la candidata israelí se escucharon abucheos y se vieron banderas palestinas. Además, dos personas trataron de subir al escenario.

RTVE ha anunciado que va a solicitar que se abra un debate sobre el televoto para valorar si la forma en que se hace es la mejor, y ha subrayado que "varios países también van a hacer la misma petición ya que consideran que el televoto está afectado por los conflictos bélicos que se producen actualmente".

El mensaje de Israel a Pedro Sánchez

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, dirigió este domingo un mensaje en X al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la puntuación dada por el televoto español a Israel en Eurovisión. "Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén", dice el ministro en un escueto mensaje en español acompañado de una lista de los países y los puntos dados por el televoto español, encabezados por Israel, que recibió 12.

Chikli ya criticó el pasado marzo a Sánchez durante una convención contra el antisemitismo organizada por su departamento en Jerusalén, que contó con la asistencia de varios miembros de partidos de ultraderecha europeos, entre ellos el español Vox.

Entonces, dijo que Sánchez es "un antisemita" por haber animado a la comunidad internacional a reconocer el Estado Palestino "justo después de la masacre" del 7 de octubre. "No quiero ninguna conexión con Sánchez, no respeto a Sánchez", añadió.

RTVE no cede

Las advertencias de la UER no lograron un paso atrás de RTVE, que pese a no mencionar las víctimas de Gaza, lanzó un mensaje institucional justo antes del inicio de Eurovisión: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", se indicaba en letras blancas sobre un fondo negro.

Los Consejos de Informativos de RTVE, durante el certamen, también hicieron público en un comunicado su "preocupación ante la amenaza" de la UER. "Desde los Consejos de Informativos de rtve.es y TVE expresamos nuestra preocupación ante la amenaza de la UER. La Unión Europea de Radiodifusión ha advertido con sancionar económicamente a RTVE si se vuelve a mencionar el conflicto en Gaza durante Eurovisión", ha publicado en su cuenta de red social X el Consejo de Informativo de TVE junto a un comunicado, pasadas las 22.00 horas.

En el escrito, además de repetirse el entrecomillado citado anteriormente, RTVE reivindica el derecho de los comentaristas Julia Varela y Tony Aguilar -cuyas palabras el jueves en la segunda semifinal de Eurovisión fueron las que provocaron la queja de la organización por suponer "declaraciones políticas" de poder presentar "con libertad y responsabilidad".