Sofía Suescun analiza sin filtros 'La familia de la tele': "Tienen mucho talento, pero no están en el lugar adecuado"

Sofía Suescun ha hablado alto y claro sobre 'La familia de la tele', el magacín vespertino de TVE que no ha tenido un tremendo batacazo en audiencias en sus primeras semanas. Aunque mantiene buena relación con algunos de sus integrantes, la ganadora de realities como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano' no ha dudado en ofrecer una visión crítica sobre el formato en el canal El Confi TV.

"'La familia de la tele' no está en el lugar adecuado. Tienen mucho talento, pero no están en el sitio indicado", valoró Suescun, que considera que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia en el medio: "Es algo que le pasa a mucha gente en su vida, que tienen mucho ingenio, pero al no dar con el lugar indicado no triunfan".

La influencer también señaló errores en el inicio del programa, al que define como caótico desde su punto de vista como espectadora: "No han sabido gestionar bien el arranque, que es muy importante. Hubo mucho desorden y como espectadora no me enteraba de nada. Había mucha gente de pie, desperdigados... El gran desfile estuvo bien y apuntaban maneras, pero la expectación era alta".

Pese a todo, Suescun se muestra comprensiva con la situación del equipo del programa: "Me da pena porque hasta ellos mismos pensaban que lo iban a petar y tiene que ser frustrante ver que no. Hay que tener paciencia, pero bueno, ahí ya está el nivel de cada uno... No sé cuál es la solución, pero tampoco se les acaba la vida. Aunque conozco a alguno de ellos, les tengo cariño y sé que su vida es trabajar en televisión... no me los quiero imaginar sin poder hacerlo".

Además, en una entrevista con El Televisero, la colaboradora confesó que le encantaría sumarse al magacín de TVE con una propuesta muy concreta: una sección sobre mascotas. Suescun, muy activa en redes sociales mostrando su amor por los animales, cree que podría aportar una mirada diferente y conectar con una audiencia que comparta esa misma sensibilidad.