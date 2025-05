RTVE desmiente a Melody de manera categórica con un comunicado: "Nunca se le ha prohibido"

Melody compareció por primera vez ante la prensa durante la tarde de ayer, lunes 26 de mayo, para hacer balance de su experiencia en el Festival de Eurovisión. Durante la rueda de prensa, la cantante aseguró que no podía pronunciarse sobre la participación de Israel por una cláusula contractual vinculada a su candidatura: “Una vez que hice el Benidorm Fest se me exige por contrato no hacer comentarios políticos”, declaró. “Yo no voy a pronunciarme porque no soy política, soy artista y soy cantante. Eso que lo aclaren y hablen los políticos, que para eso se dedican a eso”.

RTVE no tardó en reaccionar y negó rotundamente esa afirmación. “RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos”, publicó la cadena pública en redes sociales. Además, puntualizó que “son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y solo las canciones, no pueden incluir contenido político”.

Durante su comparecencia, Melody mostró un documento que leyó en voz alta: “Será motivo de exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado y ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, que pudieran ser el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión”. Se trata, sin embargo, de un extracto de las bases del Benidorm Fest que hace referencia únicamente a las canciones, no a las declaraciones posteriores de los artistas. “Yo no puedo decir nada de eso, eso lo tienen que hablar otras personas, yo no tengo que hablar de eso, lo mío es el arte”, zanjó.

Melody también quiso lanzar un mensaje general de concordia, aunque sin aludir directamente al conflicto en Gaza ni a la polémica participación de Israel: “Por encima de todo, lo que más deseo en el mundo es que haya amor, que haya paz y que ojalá esos conflictos que hay en el mundo acabasen”. Una posición que ha generado reacciones encontradas, especialmente en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron su ambigüedad.