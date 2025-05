Piers Morgan acusa a la embajadora de Israel de ocultar la verdad sobre Gaza: "¿Cuántos niños habéis matado?"

Tensa entrevista la que Piers Morgan realizó el pasado miércoles a la embajadora de Israel. El presentador arremetió contra la representante del país judío en el Reino Unido diciéndole que su gobierno tiene "algo que esconder" en Gaza.

La conversación fue tensa en todo momento, pero más aún cuando el presentador preguntó directamente y sin titubear: "¿cuántos niños habéis matado?". "Israel no está matando niños", se defendía Tzipi Hotovely.

Sin embargo, el comunicador interrumpía a la entrevistada con la misma pregunta: "Israel está matando niños cada día". "Piers, esto es una etiqueta de sangre que le estás poniendo a Israel. No es verdad", comunicaba la embajadora.

"No, no es cierto y lo que estás tratando de hacer es ser muy evasiva con sus palabras. La verdad es que estáis matando a muchos niños a diario. Entonces, ¿cuántos niños han muerto en el proceso? ¿Por qué no sabes ese número también?" le reprochaba Morgan, que antes había escuchado a la entrevistada dar el número de terroristas abatidos por el ejército israelí.

"Piers, por favor, haz esta pregunta a quien pueda responderte. Yo no tengo la respuesta", comunicaba Hotovely. "¿Quién tiene la respuesta?", cuestionaba el presentador. "Yo no la tengo", volvía a insistir la entrevistada.

"Eres la embajadora de Israel en mi país. ¿A quién más debería preguntar? No entiendo cómo puedes saber cuántos terroristas de Hamás habéis asesinado pero no sepas cuántos civiles habéis matado. ¿Por qué conoces unos y no los otros?", sentenciaba el mítico comunicador.

"Creo que esto es totalmente irrelevante", respondía la representante de Israel en Reino Unido. "¿Estás feliz de que la gente te vea como embajadora de tu país diciendo que es irrelevante cuántos niños han sido asesinados?", preguntaba para finalizar Morgan.