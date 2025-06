Abraham Mateo nos habla claro de Eurovisión, de la injusticia de Melody, de su triunfo en 'Mask Singer' y de un nuevo proyecto musical en televisión

Con un alto nivel de "depresalia", cerramos la edición número 18 de Desalia, que este año tuvo lugar en Port Aventura (Tarragona). Y lo hicimos por todo lo alto con un sorprendente concierto de Abraham Mateo, uno de los artistas más exitosos de los últimos años, en el que no faltaron sus grandes hits musicales. Un gran show muy visual en el que volvió a demostrar su capacidad artística y su carisma, que entusiasmó a los casi 1000 invitados al evento organizado por Ron Barceló, entre consumidores, celebrities, actores, cantantes, influencers y profesionales de la televisión.

Unas horas después del concierto, el artista andaluz concedió una entrevista en exclusiva a YOTELE, en la que además de repasar el espectáculo que ofreció, habló de sus últimos proyectos televisivos, como su gran triunfo en 'Mask Singer', así como su opinión sobre el paso de Melody por el Festival de Eurovisión.

-Tu concierto en Desalia se convirtió en un espectáculo que todos los presentes pudimos disfrutar. ¿Cómo lo viviste tú?

-Disfruté al máximo. Planteamos un espectáculo dentro de la gira que estoy haciendo, que se llama Plan de hoy. Vinimos con muchas ganas de bailar, aunque hubo un momento más romántico con la guitarra. Tuvimos algunos de mis temas de siempre, como Señorita, y otros nuevos como Plan de hoy, que salió hace muy poco. Hicimos un repaso yo por casi todas y fue increíble poder contagiarle a la gente las ganas que tenía de pasármelo bien y ver que estaban con una el risa en la cara.

-Plan de hoy es tu último tema y parece que está funcionando muy bien…

-Está a tope en las radios y estoy muy contento con el recibimiento que ha tenido. No me esperaba tanto. He querido seguir mi estilo más ochentero.

-Tienes una de las trayectorias más importantes en la industria musical, a pesar de tu juventud…

-Llevo en la música desde los 7 años y estoy muy contento con todo lo que he conseguido. He madurado mucho, tanto como artista como a nivel personal. Siempre le he puesto muchas ganas y he sido muy perfeccionista. Cuando miro atrás, estoy muy orgulloso y doy gracias cada día cuando me levanto por poder dedicarme a la música, que es lo que me gusta.

-¿Tenías un plan B por si no te iba bien en la música?

-Es una buena pregunta. En mi casa siempre me insistieron en que me sacara mis estudios, para tener un plan B por si la música no iba bien. Hubo una época que viajaba para cantar con la dos maletas, una para la ropa y otra para los libros. Es cierto que de pequeño tenía muchos hobbies, sobre todo el deporte. Me gustaba el fútbol y era bueno en natación y ya siendo un poco más mayor con el boxeo. Pero nunca tuve clara otra cosa que no fuera la música, que es lo auténtica vocación.

-Con el boxeo demostraste que se te da muy bien en La velada de Ibai Llanos…

-Fíjate, con el boxeo es algo con lo que si me hubiera gustado seguir. Lo de la velada fue un regalo, me siento como Rocky Balboa por un día (risas). Fue un poco locura porque fue todo a última hora, me llamaron solo con tres semanas de antelación, cuando lo habitual en este tiempo de preparación son cuatro meses. Pero el que no arriesga no gana… y nunca mejor dicho. Al final me llevé el cinturón.

-Se llegó a decir que tú llevabas haciendo boxeo desde pequeño…

-Alguien dijo que yo llevaba haciendo boxeo profesional desde niño, pero es mentira. No sé quién lanzó ese bulo, lo leí en algún medio. No era así para nada, pero sin más problema, me hizo mucha gracia cuando lo leí.

-¿Has sido alguna otra vez víctima de otros bulos o de ataques en las redes sociales?

Algunas veces he leído barbaridades sobre mi. Una vez me dieron por muerto porque me había dado una sobredosis. Pero siempre trato de quitarle importancia y tomármelo con humor.

-Ha pasado casi un año de tu triunfo en 'Mask Singer. ¿Cómo recuerdas tu paso por el talent de Antena 3?

Ha sido de las experiencias más divertidas de mi vida en televisión. Te diría que la mejor. La volvería a repetir un millón de veces. No fue nada fácil, porque pasas mucho calor y el traje era muy pesado, lo que me limitaba a la hora de moverme. Me lo curre muchísimo. Me encantó poder subirme al escenario sin ningún tipo de prejuicio, con libertad total, sin ninguna presión y sin expectativas. Hacía lo que me pedía el cuerpo. Fue una pasada de experiencia, súper divertida.

-¡Lograste engañarnos a muchos por completo!

-Me metí totalmente en el personaje de Mosca. Estuve bastante tiempo en mi casa pensando y dándole vueltas a la imaginación para intentar despistar a los investigadores y al público. Intenté cambiar la voz todo lo posible para que no se pareciera a mi voz.

-Llevas también un carretón el concursos musicales en televisión. ¿Tienes algún nuevo proyecto sobre la mesa?

-He estado de copresentador en 'Cover night', de cocoach en 'La voz' y de juez en 'Factor X', que es lo último que he hecho. Y estoy muy contento con todo, me encanta trabajar en shows de televisión vinculados a la música. Y te puedo decir que es posible que haya alguna cosa en el futuro que nos traemos entre manos. Ojalá poder contártela pronto.

-¿Te reafirmas en descartar por completo presentar un tema para el Benidorm Fest y por tanto representar a RTVE en Eurovisión?

-Para mí no es un planteamiento porque me he dado cuenta de que importan más otras cosas por encima de la música. No me veo mucho ahí, y prefiero dejárselo a otros artistas. Mi perspectiva de futuro es centrarme en mi música y ya está. Si te digo que me encanta ver Eurovisión y seguiré cada año disfrutándolo desde casa porque me parece un espectáculo increíble.

-Muchos pensamos que lo ocurrido con Melody este año ha sido una gran injusticia…

-Totalmente. Es justamente lo que te comentaba. Es la razón por la que no quiero meterme ahí. Mi sensación es que ahí la música es la banda sonora pero no la protagonista y me parece un poco injusto.