Ayuso se defiende y responde a los ataques de Gonzalo Miró: "Vive de insultarme"

Isabel Díaz Ayuso no ha tardado en devolver el golpe a Gonzalo Miró después de que el colaborador de 'Espejo Público' la señalara públicamente durante un acto en el País Vasco. “Me hubiera encantado agradecer estos dos minutos en euskera, sobre todo para que no penséis que en Madrid somos iguales de catetos”, afirmó el tertuliano, en clara alusión al plantón de la presidenta durante la Conferencia de presidentes.

La respuesta de Ayuso ha llegado este lunes, en el mismo programa de Antena 3 y en plena entrevista con Susanna Griso. “Este señor vive de insultarme todos los días en este programa”, ha soltado la presidenta de la Comunidad de Madrid, visiblemente molesta. “Es algo personal, por algún motivo que algún día nos explicará, así que poca importancia”.

El momento ha generado tensión en plató. Griso no ha ocultado su incomodidad ante el cruce, aunque ha seguido con la entrevista preguntando a Ayuso por su actitud durante la cumbre autonómica. La presidenta ha defendido que no se trató de una acción radical, sino de una decisión coherente con su idea de que las instituciones del Estado deben utilizar el español como lengua común. “¿Qué hacemos, lo asumimos y nos callamos para que un colaborador no diga nada?”, lanzó.

Ayuso insistió en que no cambiará su forma de actuar “por miedo a las críticas” y defendió su derecho a expresar lo que piensa sin que eso se interprete como extremismo. “También hemos venido a ser criticados”, concluyó.