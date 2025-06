Grison, de 'La revuelta', sin pelos en la lengua: "Por un kilo me voy a 'El Hormiguero'"

Grison, uno de los rostros más reconocibles de 'La Revuelta', ha hablado sin tapujos sobre la competencia televisiva y su relación con 'El Hormiguero' en el podcast 'Tómatelo con vino'. Lejos de preocuparse por las cifras, el músico asegura que en el equipo de David Broncano la audiencia es secundaria. "A nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias", afirmó. Para él, lo importante es que son "lo que más se ve de la cadena" y que "estamos dando visibilidad a colectivos más desfavorecidos".

Respecto a la relación con el equipo de Pablo Motos, Grison la describe como "nula". "Ellos no quieren. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ellos no nos mencionan. Y pues a nosotros nos parece muy gracioso eso", comentó el colaborador, quien reconoció seguir a Pablo Motos y haber colaborado en 'El Hormiguero' en sus inicios, sin cobrar. "Hacía beatbox, y hacía sketches con otro chaval que hacía química, aireábamos un poco la movida ahí entre medias. Nunca cobré. Nos vendían que era buena promo, sí, no fue mala. Allí se trabaja mucho. Están todo el día liados", desveló.

Grison también abordó la conocida aversión de Pablo Motos a los chistes sobre su persona. "A él no le gustan los chistes sobre su persona. Si no le gustan, no le gustan. Es entendible", señaló. Sin embargo, el colaborador de 'La Revuelta' admitió que toda esta polémica entre ambos programas "nos ha venido bien a todos", y que ha contribuido a que 'El Hormiguero' esté registrando audiencias que "no conseguía hace años".

Finalmente, Grison se pronunció sobre la hipotética posibilidad de cambiar de bando y fichar por 'El Hormiguero'. "Anualmente, por una temporada, por un kilo sí que me voy", sentenció, dejando clara su postura económica. Y añadió: "Y casi por medio millones de euros te diría que también, aunque Hacienda se lleva la mitad, entonces poco me parece".