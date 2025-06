Esta es la conocida presentadora de 'Antena 3' que se niega a ir a 'Pasapalabra': el motivo es sorprendente

'Pasapalabra' es uno de los programas más exitosos de la televisión. Se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de Antena 3 y cada tarde reúne a millones de espectadores delante de la pantalla para disfrutar de las pruebas y vivir con máxima tensión y expectación el triunfo de los concursantes en el famoso rosco.

Roberto Leal lleva al frente del concurso desde que aterrizó en Antena 3 en el año 2020. Por el programa han pasado un montón de rostros conocidos que acuden al plató para ayudar a los participantes a acumular segundos para enfrentarse a la prueba final.

De todas las personas que han sido invitadas al programa hay una que se niega a ir en rotundo y lo curioso es que se trata de alguien que forma parte de la cadena. Ahora ha salido a la luz su nombre y la sorprendente razón por la que no quiere asistir.

Los responsables del programa se han puesto en contacto varias veces con Susanna Griso, pero siempre dice que no. La presentadora no quiere participar y recientemente ha explicado por qué.

Aunque ha dejado claro que es una gran seguidora del programa, hay algo que la echa para atrás. La presentadora no se ve capaz de enfrentarse a la popular prueba musical. Le da pudor cantar delante del público.

"¿Tú sabes que Susanna Griso no va a ‘Pasapalabra’ por la prueba musical?”, le preguntó el colaborador Diego Revuelta a la presentadora Eva González. "Pero, ¿qué dices? Si es la más divertida", respondió la presentadora de 'La Voz. "Es verdad, pero es que me cuesta. Con las otras pruebas me atrevo más", señaló Susanna Griso.