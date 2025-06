Un soltero de 'First Dates' prefiere estar con una prostituta que con una viuda: estos son los motivos

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21.05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa juntó la noche del martes a Jesús, de 71 años y a Julia, de 70 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha entrado con un ramo de rosas rojas para su cita. No obstante, antes ha pedido a los jóvenes que "a las mujeres hay que tratarlas bien", ya que ve que no pasa actualmente.

Sobre el prototipo de mujer que busca, Jesús no tiene dudas: "Que sea agradable". Aparte, ha señalado que no le importaría una mujer que le guste estar en casa. También, ha desvelado que el sexo, ya ha quedado en segundo plano para él.

En cambio, Julia se ha presentado como una mujer "sería", pero que busca el amor a todo trapo. La primera reacción entre ambos ha ido bastante mal, el soltero ha confesado que "me ha aparecido bien, creo que podemos tener algo en común". Sin embargo, ella no ha dudado en decir a las cámaras de Cuatro que "le veo muy mayor para mí, y mira que es un año".

Con el transcurso de la cita, Jesús ha desvelado que está harto de las mujeres que no paran de hablar sobre su pasado. "Te voy a ser claro: no quiero viudas'', ha manifestado. Llegando al extremo de que ha reconocido que no le importaría estar con una prostituta: "No me importa el pasado, me importa que me haga feliz".

A pesar de que el soltero se ha abierto en canal para hablar sobre su vida, Julia ha tenido la sensación de que hablaba mucho "pero no dice nada".

En el momento decisivo de la cita, Jesús ha confirmado que le gustaría tener una segunda cita, pero ella lo ha frenado en seco, ya que no tendría nunca una relación con él. En esta ocasión, el amor no ha triunfado en 'First Dates'.