Muere Marge Simpson: un ¿final? con Ringo Starr incluido

La famosa serie ha cerrado su temporada 36 con un capítulo que no ha dejado indiferente a nadie: 'Estranger Things' (con una "E" intencionada) donde se ha tomado la controvertida decisión de matar a Marge, aunque la razón, si se tiene en cuenta el recorrido de la serie, es "buena".

Se trata del decimoctavo episodio de la serie, estrenado este mayo y que funciona a modo de "y si..." nostálgico (y, como siempre, cargado de sátira social). En el episodio toma especial relevancia el ídolo de la infancia de Marge, el Beatle Ringo Starr y sus hijos, Bart y Lisa.

Viaje al futuro

No es la primera vez que Los Simpsons viajan al futuro para mostrarnos las alternativas y qué les deparará a Lisa, Bart, Homer o Marge. En este capítulo se muestra cómo treinta y cinco años después de que pasaran la infancia viendo Rasca y Pica, Bart y Lisa ya apenas se hablan, una distancia cruda para Marge que ya no se encuentra "entre nosotros". Como en cada uno de los futuros alternativos para los retoños de Los Simpson, Lisa es una triunfadora mientras que Bart... bueno, es Bart. Si bien es cierto que el capítulo no muestra explícitamente cuando se produce la de la matriarca ni los motivos, pero sí muestra su sufrimiento al ver cómo no se hablan. En el capítulo, Lisa encuentra el testamento grabado de Marge antes de morir, en el que ruega que sus hijos se reconcilien y se apoyen mutuamente. Esto es suficiente para que vuelvan a juntarse y rescaten a Homer, envuelto en otra de sus aventuras.

El episodio, finalmente, acaba con una orgullosa Marge en compañía de su ídolo... efectivamente, Ringo Starr.