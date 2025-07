Lydia Lozano intenta buscar excusas por el fracaso de 'La familia de la tele': "Había mucha línea roja"

Lydia Lozano no se ha mordido la lengua al hablar del repentino final de 'La familia de la tele', el programa de crónica social que TVE retiró tras menos de dos meses de emisión. La periodista ha abordado la cancelación en el pódcast 'Me mola mazo', donde ha confesado que la experiencia en La 1 fue más dura de lo que esperaba: “Yo estaba deseando que se acabase”.

Según ha relatado, su malestar fue evidente desde el principio y se lo comunicó a sus compañeros más cercanos: “Se lo dije a Valldeperas, Belén y Matamoros. Televisión Española es un terreno muy duro, muy duro. Hay mucha línea roja, no puedes hablar como estuvieras en una privada”. Lozano asegura que intentó advertir del choque de estilos que suponía llevar la fórmula de 'Sálvame' al canal público: “Éramos cinco, seis, siete caballos desbocados que nos metieron en una cuadra. Nadie se dio cuenta de eso. Les dije que no iba a ser fácil”.

Cabe descatar que aunque Lydia Lozano asegura que en TVE 'había mucha línea roja' y que no podían expresarse como en una cadena privada, lo cierto es que durante las primeras semanas sí se permitieron reportajes que parecían sacados directamente de 'Sálvame'. Uno de los más comentados fue la persecución en plena Feria de Abril a Paz Padilla, en la que la reportera del programa acosaron a la presentadora, pese a salir corriendo al verlos. Aquello demostró que las líneas rojas no eran tantas como se pretende hacer ver ahora.

La periodista considera que el público de La 1 nunca conectó con el formato. “Yo creo que el público de La 1 no es el público de 'Sálvame'. He vivido otros finales, pero la agonía que he pasado con este programa, no la he pasado en mi vida”, ha sentenciado, haciendo referencia a las bajísimas audiencias con las que se despertaban cada día.

Además, ha confesado que, tras el cierre del programa, ha preferido mantenerse al margen: “Ni llamo ni he recibido llamadas. Y de momento, hasta que no vuelva de vacaciones, creo que mi teléfono va a estar en modo avión”. En estos momentos, asegura que solo le importa descansar y afrontar asuntos personales pendientes: “Quiero mis vacaciones, quiero vivir mi luto, deshacerme de las cosas de mi madre y quedarme con las que me apetezca. Y, de momento, no estoy para nadie”.