¿Cuánto cobran los participantes de First Dates?

El popular programa "First Dates", que lleva años emitiéndose en Cuatro, sigue despertando curiosidad no solo por las citas y anécdotas que ofrece, sino también por cómo funciona entre bambalinas. Muchos espectadores se preguntan: ¿los participantes cobran por aparecer? ¿Y se pagan ellos realmente la cena?

Aquí te contamos todo lo que debes saber si alguna vez has pensado en apuntarte… o simplemente tienes alma cotilla.

¿Cuánto cobran los solteros y solteras?

Sí, los participantes de "First Dates" cobran por asistir al programa. Concretamente, reciben 90 euros por la cesión de derechos de imagen. Esta cantidad puede variar ligeramente según el momento o las condiciones de grabación, pero se mantiene como compensación estándar.

Algunos testimonios aseguran que en etapas anteriores se llegó a pagar hasta 100 euros, mientras que otros hablan de 60 euros anticipados que luego se ajustan al final de la grabación. En cualquier caso, no se trata de un sueldo, sino de una pequeña retribución por su tiempo frente a las cámaras.

¿Y la cena? ¿Se la pagan ellos?

Una de las escenas habituales del programa es el momento en el que llega la cuenta. Aunque parezca que cada participante debe pagar 20 euros, la realidad es diferente:

Ese pago es simbólico , solo para la cámara.

, solo para la cámara. El programa reembolsa ese dinero después de la cita .

. Si una persona invita a su pareja (y cubre los 40 euros de la cuenta), solo se le devuelve su parte: 20 euros.

En resumen: los participantes no pagan la cena y aunque el gesto de "invitar" puede quedar bonito para el montaje televisivo rasca el bolsillo del que tiene el detalle.

¿Y el viaje hasta el restaurante?

El "restaurante" de "First Dates" no es un restaurante real, sino un plató en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Para quienes vienen de otras partes de España, el programa cubre todos los gastos de desplazamiento, ya sea en tren, avión o taxi, tanto de ida como de vuelta.

Así que si te apetece probar suerte en el amor frente a las cámaras, al menos puedes hacerlo sabiendo que la "cena" está cubierta y que, además, te vas con unos euros en el bolsillo. Eso sí, el corazón… ese queda en tus manos.

¿Se graba por la noche?

No, "First Dates" no se graba de noche, aunque lo parezca por la ambientación del restaurante.

Las grabaciones suelen hacerse por la mañana y a lo largo del día , incluso en turnos intensivos.

, incluso en turnos intensivos. El programa graba varias citas seguidas en una jornada .

. La iluminación, la decoración y el ambiente del plató están diseñados para simular una cena nocturna, con luces tenues, velas y una atmósfera romántica.

Esto significa que muchas veces los participantes están "cenando" a las 10 de la mañana… con copa de vino incluida. Pero todo sea por el espectáculo.