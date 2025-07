La niña de Shrek revoluciona el programa de Buenafuente con su 'affair' con otro presentador, su paso por 'La isla de las tentaciones' y una decepción final

Andreu Buenafuente vivió anoche en 'Futuro imperfecto' una nueva sorpresa de la mano de Silvia Abril. Al grito de "¡huevos fuerteees!", la Niña de Shrek irrumpió en el teatro corriendo mientras daba vueltas en el escenario. "Ahora, en vez de huevosfuertes, eres huevos colgados", le espetó antes de reclamarle al presentador que no la hubiese llamado para esta nueva etapa: "No me has llamado ahora que estás en la televisión pública, con lo que me gusta a mí dar un servicio público".

Después, ambos se sentaron en el sofá para repasar la trayectoria de la niña de Shrek durante todos estos años, destacando su aventura con otro presentador de televisión: David Broncano. Pero eso no fue todo, el personaje de Abril confesó además que ahora es influencer y que participó como tentadora en 'La isla de las tentaciones', asegurando que cortaron en edición sus aparaciones en el reality de Sandra Barneda.

Por último, la niña de Shrek quiso renovar sus votos con el humorista para seguir juntos "en la pública y la privada, en el late night o en el prime time". Sin embargo, Andreu rechazó y le tuvo que dar una mala noticia. "Estoy casado", dijo ante la decepción del personaje. "Con Silvia Abril, una actriz", añadió. "No la conozco, pero ella estaría de acuerdo", respondía ella desatando la risa del público. Antes de irse como entró al teatro, corriendo y eufórica, la niña quiso despedirse del presentador asegurando que "ahora que sé dónde estás, podré volver cuando quiera".