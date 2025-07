Melani se pronuncia sobre su posible participación en Eurovisión tras ganar 'Tu cara me suena'

Tras alzarse como flamante ganadora de la duodécima edición de 'Tu cara me suena', Melani García se ha convertido en uno de los nombres más repetidos por los eurofans como posible representante de España en el festival de Eurovisión. Y la artista ha respondido, dejando claro que estaría encantada de volver al certamen, pero con condiciones.

"Me encantaría algún día presentarme a Eurovisión si hubiera la oportunidad. Yo siempre lo digo: cuando tenga la canción, una que yo diga 'esta me gusta, tiene mi toque', que no sea ir por ir sino ir con algo trabajado", ha asegurado en una entrevista con Vertele. La joven cantante, que representó a España en Eurovisión Junior 2019, afirma que esa experiencia le dejó marcada para siempre y guarda un cariño especial al público eurofán.

Melani no cierra la puerta a presentarse pronto, pero tampoco se pone plazos. "Si de repente mañana encuentro la canción, pues me presento este año. Y si la encuentro dentro de un año, pues dentro de un año. Para mí lo más importante es tener la canción bien elegida", explica. También ha revelado cómo le gustaría que fuera esa propuesta: "Sí que me gustaría que, fuera como fuera la canción, tuviera siempre el toque Melani, el toque lírico".

Respecto al entusiasmo de los fans que la postulan como candidata ideal, Melani se lo toma con naturalidad: "Yo lo vivo supercontenta. El público eurofán te coge un cariño para toda la vida y eso es superbonito". Y aunque ahora empieza sus estudios universitarios en Valencia, la puerta a Eurovisión sigue abierta. Solo falta encontrar esa canción.