Ana Terradillos se enfrenta a Santiago Abascal por sus comentarios sobre los incidentes en Torre Pacheco: "La inmigración se ha duplicado y la delincuencia ha bajado"

La tensión ha llegado este jueves a 'La mirada crítica' con la visita de Santiago Abascal. El líder de VOX ha acudido al matinal de Telecinco para, entre otros temas, comentar los recientes altercados en Torre Pacheco (Murcia), donde se han producido enfrentamientos entre vecinos y jóvenes de origen marroquí. Desde el inicio, el político ha vinculado directamente inmigración con inseguridad: "La realidad es que la gente tiene miedo a salir en determinadas zonas de España", ha afirmado con rotundidad.

Sin embargo, la presentadora Ana Terradillos no ha dejado pasar la declaración sin rebatirla con datos: "¿Sabe cuánto ha subido el número de extranjeros desde el año 2005?", le ha preguntado. Abascal ha reconocido no saberlo, y ha escuchado la respuesta de Terradillos: "Se ha duplicado". A continuación, la periodista ha ido más allá: "¿Sabe cuánto ha bajado la tasa de delincuencia en ese mismo periodo?", ha planteado.

El presidente de VOX ha atribuido los datos al Ministerio del Interior: "Eso son los datos de Marlaska". Pero Terradillos ha insistido con firmeza: "La delincuencia ha bajado 9 puntos desde 2005. Esos son los datos oficiales. Si no nos creemos los datos oficiales, yo me bajo ya del asiento y me voy a otro lado".

La periodista ha querido así confrontar con cifras contrastadas el relato que asocia inmigración con inseguridad, en un contexto especialmente sensible tras los incidentes en municipios como Torre Pacheco o Alcalá de Henares.