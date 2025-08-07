La cita más incómoda de ‘First Dates’: un soltero de Alicante suelta esto nada más verla entrar

La provincia de Alicante volvió a ser protagonista en televisión nacional, pero esta vez no por sus playas ni por sus arroces. El foco lo acaparó Ken, un joven de 24 años procedente de Altea, que se sentó en una de las mesas del programa First Dates con el objetivo de encontrar el amor. Lo que encontró fue polémica... y muchas reacciones en redes.

Desde el minuto uno, el joven, creador de contenido, estudiante y fan confeso de Santiago Abascal, dejó claro que no venía a dejar indiferente a nadie. “Tiene buena pechonalidad”, soltó nada más ver a su cita, Leire, una chica de 18 años con la que, según él, compartía visión política, pero poco más.

Las “red flags” que encendieron la mecha

Antes de sentarse a la mesa, Ken entregó a Carlos Sobera sus tres líneas rojas en una relación. Literalmente:

“Que no sea sexualmente activa”

“Que no sea feminista”

“Que no tengas botox excesivo”

Una combinación que levantó cejas desde plató hasta los salones de media España. Su cita, Leire, también votante de derechas, no pudo evitar poner cara de póker y lo describió como alguien “superficial”. “Si buscas en mi historial lo que más encontrarás son rubias y morenas con buenas tetas”, añadió él, sin ruborizarse.

Un flechazo... ideológico

Durante la cena, y a pesar del incómodo arranque, ambos descubrieron puntos en común: su inclinación política y su descontento con la situación del país. “España no está bien con Pedro Sánchez”, coincidieron. Pero el amor no entiende de papeletas electorales, y las chispas no llegaron a saltar.

Leire, que se define como una chica activa, fiestera y aventurera, se mostró poco impresionada con los planes de su cita. “No coincidimos en nada”, confesó a cámara. “Yo necesito intensidad y sangre. Y él es muy parado, muy blandito”.

De la "pechonalidad" al crossfit

Ken intentó defender su estilo de vida con datos: dijo que estudia programación por su cuenta, que se dedica al marketing y que hace crossfit. También explicó que dejó el balonmano porque el contacto físico le “agobiaba”.

Eso sí, no todo fue incomodidad. Hubo sonrisas, momentos cómplices y hasta un intento de conexión. “Hay un puntito de conexión con ella”, reconoció él tras la cita.

La respuesta de Leire fue clara

No. “No he sentido la chispa”, sentenció, cerrando así cualquier posibilidad de reencuentro. La “pechonalidad” no fue suficiente.

¿Una cita más para olvidar o un capítulo icónico?

La aparición de Ken no solo provocó revuelo en el restaurante del amor, sino que ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales, donde muchos espectadores han debatido sobre los límites del humor, la sinceridad brutal y los filtros (o la falta de ellos) en televisión.

Una cosa es segura: la cita de Ken y Leire no ha dejado a nadie indiferente. Y puede que no encontrara pareja, pero sí su minuto de gloria en el prime time.

Porque en First Dates no siempre gana el amor, pero las frases virales están garantizadas. Y esta vez, Alicante tiene mucho que decir.