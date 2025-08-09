Roberto Leal se despide por sorpresa de Pasapalabra: "Gracias por estar ahí"

Roberto Leal se ha convertido en la cara visible de Pasapalabra desde hace cinco años cuando cogió el relevo de Christian Gálvez. El presentador andaluz ha vivido momentos inolvidables al frente del concurso más popular de Antena 3 e incluso ha sido el encargado de entregar millonarios botes a Pablo Díaz, Rafa Castaño y Óscar Díaz. Ahora, Roberto Leal ha decidido poner un punto y seguido en su trayectoria en Pasapalabra tal como ha anunciado en redes sociales.

Las despedidas se han convertido en algo habitual en el concurso de Antena 3 desde que Manu decidiese dedicarle a todos los invitados unas bonitas palabras en su último programa. Cabe recordar que el madrileño se encuentra inmerso en una dura batalla por el bote frente a Rosa con la inestimable ayuda de los invitados que pasan tres programas junto a ellos. Aunque Manu es el favorito de la audiencia para llevarse el bote, la gallega ha subido muchísimo el nivel en los últimos dos meses condenándolo a jugar por su permanencia en Pasapalabra en la Silla Azul en varias ocasiones.

Lo que ha sorprendido a todos ha sido la despedida de Roberto Leal de Pasapalabra ya que Antena 3 había anunciado que el concurso se iba a desarrollar con normalidad durante el mes de agosto. Sin embargo, todo el equipo del concurso ha finalizado la grabación de los siguientes programas y se ha marchado de vacaciones.

"Nos vamos con alegría"

El presentador ha sido el encargado de despedirse momentáneamente de la audiencia de Pasapalabra, que seguirá pegada a la pantalla cada tarde esperando que Manu y Rosa se lleven de una vez un bote que no para de crecer. Roberto Leal ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo de una canción junto a todo el equipo que está por detrás de las cámaras para anunciar sus vacaciones.

"Pasapalabra SIGUE todo el verano. Nosotros nos cogemos unos días ☀️ y nos vamos con alegría. Gracias por estar ahí. Adió, adió, adió", ha escrito el presentador confirmando que el concurso seguirá emitiéndose de lunes a viernes en horario habitual en Antena 3. Un verano que puede ser histórico en el programa ya que Manu puede convertirse en el concursante con más programas de la historia.