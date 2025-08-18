Humor con acento gallego
Luis Zahera vuelve a Netflix con una comedia muy salvaje: fecha de estreno, sinopsis y reparto completo de 'Animal'
La serie se estrena el 3 de octubre y mostrará a un veterinario gallego obligado a reinventarse en una tienda para mascotas.
Carlos Merenciano
Netflix ya ha marcado en rojo en el calendario el estreno de 'Animal'. La plataforma lanzará la comedia el próximo 3 de octubre y, para abrir boca, ha compartido varias imágenes de la serie, que protagoniza Luis Zahera, rostro habitual en ficciones como 'Entrevías' o 'Vivir sin permiso'.
La trama sigue a Antón, un veterinario de un pequeño pueblo gallego que atraviesa un momento delicado: la crisis del campo ha dejado a sus clientes sin recursos para pagarle. Cuando parece quedarse sin futuro, aparece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) para ofrecerle un inesperado salvavidas laboral: trabajar en una boutique para mascotas, un lugar colorido y sofisticado donde abundan los productos gourmet y las peluquerías caninas. Adaptarse a este nuevo entorno será todo un reto para el protagonista.
El reparto lo completan intérpretes como Carmen Ruiz y Antonio Durán ‘Morris’. La producción corre a cargo de Alea Media, con Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno al frente. Alberto de Toro y Víctor García León dirigen la ficción, con este último también al mando del guion, escrito junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro.
Rodada íntegramente en Galicia, la serie recrea el ficticio pueblo de Topomorto a través de escenarios en localidades coruñesas como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, además de Santiago de Compostela. Con humor costumbrista y un choque de mundos entre lo rural y lo urbano, 'Animal' promete demostrar que adaptarse nunca es sencillo, y menos aún cuando se pasa de curar vacas a diagnosticar la dislexia de una cobaya.
