OBITUARIO
Muere Ricardo Medina, creador de 'Madrid directo' y 'España directo', a los 67 años
El periodista, uno de los fundadores de Telemadrid, dirigía su propia productora.
Carlos Merenciano
Madrid
El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, creador de programas tan emblemáticos como 'Madrid directo' y 'España directo', ha fallecido de forma repentina a los 67 años, según confirmó Telemadrid, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera y que ayudó a poner en marcha desde sus orígenes.
El periodista madrileño, licenciado en Ciencias de la Información por la UCM-CEU, fue también corresponsal de la Agencia EFE en El Salvador, Guatemala, México y El Caribe entre 1980 y 1986, año en el que pasó a dirigir las Noticias del Canal 24 de Puerto Rico.
Después, el informador madrileño regresó a España para incorporarse al equipo fundador de Telemadrid.
