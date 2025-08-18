Muere Ricardo Medina, creador de 'Madrid directo' y 'España directo', a los 67 años

El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, creador de programas tan emblemáticos como 'Madrid directo' y 'España directo', ha fallecido de forma repentina a los 67 años, según confirmó Telemadrid, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera y que ayudó a poner en marcha desde sus orígenes.

El periodista madrileño, licenciado en Ciencias de la Información por la UCM-CEU, fue también corresponsal de la Agencia EFE en El Salvador, Guatemala, México y El Caribe entre 1980 y 1986, año en el que pasó a dirigir las Noticias del Canal 24 de Puerto Rico.

Después, el informador madrileño regresó a España para incorporarse al equipo fundador de Telemadrid.