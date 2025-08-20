Almudena Ariza y Juan Ramón Lucas claman contra la "doctora en periodismo" que acosó a la ministra Montero: "Es infame"

Un vídeo que muestra un tenso enfrentamiento entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y una mujer que se identifica como periodista, ha generado una fuerte polémica en redes sociales y entre la profesión. La "doctora en periodismo" Cristina Martín Jiménez se acercó a la ministra en una cafetería de Rota (Cádiz), grabándola sin su consentimiento y lanzándole reproches con un tono despectivo y acusatorio.

En las imágenes, se observa cómo la conversación se torna tensa rápidamente cuando Montero se percata de que está siendo grabada. A pesar de la negativa de la ministra a responder, y de la recriminación de su equipo, Martín Jiménez insiste en su condición de periodista y en que está en un espacio público. La mujer la cuestiona sobre la falta de medios para combatir los incendios, preguntándole "¿Dónde está el dinero?", y sobre los presupuestos, insinuando que perjudican a Andalucía.

El vídeo ha provocado un intenso debate en el sector. Mientras algunos usuarios han aplaudido las críticas a la ministra, figuras de prestigio como Almudena Ariza y Juan Ramón Lucas han condenado firmemente la actitud de la comunicadora. Ariza ha sido rotunda en sus redes sociales: "¿Periodismo? Así, rotundamente: NO". Lucas ha ido más allá, calificando el acto de "abuso", "manipulación" e "infame". El periodista ha insistido en la necesidad de que la profesión "ponga límites a este tipo de actitudes, a esa gran mentira del supuesto 'periodismo ciudadano'".

Martín Jiménez, además de su tono elevado y de frases como "no me hables" o "no me comas la cabeza", ha sido criticada por la evidente parcialidad de sus preguntas. Por su parte, la ministra Montero, ante la insistencia de la mujer y su escolta, que la calificó de "intromisión", ha respondido que "intromisión la suya a nuestro dinero y a nuestros impuestos". Finalmente, la comunicadora fue invitada a abandonar la terraza del establecimiento.