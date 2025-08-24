En 'Agárrate al sillón'
Eugeni pone a Rafa Castaño contra las cuerdas con esta pregunta sobre 'Supervivientes' y el concursante responde tajante: "Lo haría mejor..."
El presentador sorprendió a su concursante al preguntarle por el reality de aventuras.
Kevin Rodríguez
'Agárrate al sillón' sigue su curso en Telecinco después de que haya pasado más de un mes desde su estreno. El concurso se emite cada tarde con Rafa Castaño como su concursante principal.
El que fuera campeón de 'Pasapalabra' se juega su silla cada tarde, resolviendo con apuros algunos duelos de altura que ha tenido en el programa. Pero en esta ocasión, quien le puso contra las cuerdas fue el presentador, Eugeni Alemany.
El showman le preguntó al concursante entre ronda y ronda si participaría en 'Supervivientes', obteniendo un tajante "ni de coña" por respuesta. "Yo creo que lo harías bien", le insiste el presentador. "Bueno, eso es otra cuestión", decía él tratando de escurrir el bulto.
"¿Y si yo fuera? Si yo fuera a 'Supervivientes', ¿vendrías a defenderme al plató?", le cuestionaba Alemani. "Hombre, por favor", decía el concursante despejando cualquier tipo de duda. "Hemos pasado muchas horas juntos. Lo haría mejor en el plató que allí en la isla", concluía desatando la risa del público.
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- La empresa de baño adaptado en Alicante estudia medidas contra el joven que 'prohíbe' el acceso a 'rojos' y 'etarras
- El Colegio de Médicos de Alicante abre diligencias informativas por el cirujano detenido tras la muerte de su padre