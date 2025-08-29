No podían creerlo
Luján Argüelles despidió anoche 'El rival más débil' con una inesperada confesión de Fonsi Nieto que dejó atónitos a los concursantes
El expiloto contestó a una pregunta fuera de concurso y dejó alucinando a sus compañeros
Kevin Rodríguez
Luján Argüelles presentó anoche el último programa de 'El rival más débil', reuniendo en plató a ocho famosos relacionados con el mundo del deporte, entre los que se encontraba Fonsi Nieto. El expiloto sorprendió con una confesión que dejó atónitos a la presentadora y el resto de concursantes.
Ocurrió en el momento en el que Nieto cayó eliminado y tenía que abandonar el programa. Luján Argüelles le preguntó si había venido en moto y su respuesta dejó alucinando al resto.
"No tengo carnet de moto y no he venido en moto. No he ido en moto por la calle en mi vida. No me saqué el carnet de moto de pequeño y ahora me da vergüenza irme a sacarme el carnet de moto con los chavales de 20 años", confesaba.
Un dato que dejó muy sorprendidos a sus compañeros. "Yo lo que no sabía es que no tenía el carnet de moto. Me ha dejado alucinado", afirmaba el exárbitro Eduardo Iturralde.
- Un joven se atrinchera con una escopeta en su casa de Agost
- Muere uno de los propietarios de la Pirotecnia Ferrández por la explosión en Redován
- La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo
- Playa de San Juan amanece empapelada con mensajes xenófobos
- Así serán los puestos de los hippies cuando vuelvan al Puerto de Torrevieja
- Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros de altura
- El poniente traerá el último coletazo del tórrido agosto en la provincia de Alicante
- La Generalitat reforzará las ocho líneas interurbanas de transporte en bus en Torrevieja y el litoral de la Vega Baja