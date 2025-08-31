Sergio Garrido estalla contra Terelu Campos por lo que dice sobre él y le lanza una seria advertencia

'Fiesta' vivió esta tarde otro momento de tensión. El programa ha conectado con Sergio Garrido, que no ha dudado en estallar contra Terelu Campos por lo que ha dicho de él horas antes.

Y es que durante la parte del programa que presenta la madre de Alejandra Rubio, Saúl Ortiz aportaba una información sobre la relación que Kiko Rivera e Irene Rosales finalizaron esta semana.

Según el colaborador de 'Fiesta', hace unos años cuando vivía en Miami, vio al DJ con una joven cuando ya tenía una relación con Irene. Además, Ortiz comenta que en allí también se encontraba un conocido paparazzi y Terelu Campos apuntaba que se podría tratar de Sergio Garrido.

Horas más tardes, ya en el bloque que presentan Álex Blanquer y César Muñoz, el paparazzi se ha mostrado muy enfadado por lo que habían dicho de él: "Estoy un poquito cabreado. El otro día Aurelio me tira por tierra dos años de mi trabajo diciendo tonterías, hoy Saúl Ortiz cuenta una cosa de Kiko Rivera que yo nunca he contado como si yo la contara y lo que faltaba ya es que ahora, la presentadora del programa, Terelu Campos, me llame mentiroso. ¿Tienes a un mentiroso en tu equipo? Y la cosa es que dicen todas estas cosas cuando no estoy en plató, entonces no puedo defenderme. Estoy cansado".

"Él (Saúl) cuenta una cosa y, si tiene huevos, que la cuente delante de mí", llega a pronunciar Garrido, haciendo que el colaborador de 'Fiesta' entrase de nuevo en plató para aclarar lo que había sucedido: "Te lo han contado mal o quizás no lo has escuchado bien. Yo he contado lo que yo viví en primera persona. Yo no te he nombrado a ti. He contado lo que viví en Nueva York cuando fui en el año 2018. He contado que había un compañero fotógrafo que había estado también en Nueva York y Terelu, por equivocación o porque le ha venido en ese momento la inspiración divina, ha dicho 'será Sergio Garrido'. En ese momento, no tenía escapatoria y he dicho que sí, pero ha sido sin querer, de verdad".

Sin embargo, las palabras de Saúl no han servido para calmar al fotógrafo, que ha lanzado una seria advertencia a Terelu Campos: "La Terelu me quiere dar, por lo que veo. "Terelu, que yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo".

Por último, los presentadores han querido calmar el ambiente, intentando defender a Terelu: "No te enfades porque lo que ha dicho Terelu es en un tono distendido. Sois compañeros y lo tienes que entender, que ha sido en el momento en el que lo ha dicho sin ninguna importancia, sin maldad tampoco. Que haya paz entre los compañeros".