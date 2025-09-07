Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras su viaje a Tailandia: "Por si fuera poco..."

Unas idílicas vacaciones pueden acabar de la peor manera posible y más cuando has hecho un viaje a una tierra lejana que nada tiene que ver con la tuya. Sofía Suescun es la última influencer en regresar de Tailandia con un problema de salud añadido. La influencer ha estado varias semanas en el sudeste asiático acompañada de su pareja Kiko Jiménez y parece que tendrá que buscar un remedio rápido tras lo sucedido.

La exganadora de Gran Hermano ha tenido también que lidiar con los rumores de una supuesta infidelidad de su novio. Sin embargo, la pareja ha querido compartir con sus miles de seguidores que su noviazgo sigue adelante y está todo bien, a excepción de este pequeño problema de salud de la hija de Maite Galdeano.

Sofía Suescun no es la primera persona ni será la última que regresa de sus vacaciones con algo inesperado. Por ejemplo, en la época post pandemia hubo muchas personas que se sentían mal tras su viaje a la playa o Europa y resulta es que había contraído el covid.

El viaje de la pareja a Tailandia ha tenido sus altibajos y algún que otro susto como cuando un par de perros agresivos persiguieron a Kiko Jiménez por la playa y vio que su única solución era subirse a un árbol. "Casi nos cuesta la vida", afirmó el colaborador de Fiesta.

Mientras su novio tenía que imitar a Tarzán, Sofía Suescun compartió a sus seguidores que le había nacido un brote de acné. Un problema muy habitual pero molesto y más cuando compartes tu vida con tantas personas en redes sociales. Esta situación dejó a la influencer bastante preocupada, pero encontró una crema tailandesa que le permitió poner remedio.

"¿Me estaré poniendo mala?"

Ya de vuelta a España y todavía con las secuelas del jetlag, Suescun ha compartido otro problema de salud con sus seguidores que le preocupa. Y es que a la exganadora de Gran Hermano le han salido varias heridas en la boca por lo que ha decidido pedir alguna solución urgente a sus seguidores.

"Por si fuera poco el brote de granos que me dio, me salió también esta pupa enorme en el labio que más o menos ya se estaba curando, pero para rematar hoy me ha salido la de arriba que me está empezando a doler mucho. Hoy estoy cansada... ¿me estaré poniendo mala?", ha compartido en una story de Instagram.