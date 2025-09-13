Nuria Roca: "Se necesitan voces muy dispares para poder escuchar todas las opiniones"

Tras firmar su mejor temporada con un 4,8% de cuota de pantalla y reunir de media de más de 450.000 espectadores cada domingo, la presentadora Nuria Roca (Valencia, 1972) ha regresado a laSexta con la quinta temporada de 'La Roca'. En esta ocasión, el programa aterriza con una gran novedad: la ampliación de su cita habitual de los domingos para emitir el programa también los sábados por la tarde. Además, el formato ha sumado nuevas secciones y colaboradores para reforzar su apuesta informativa con debates, reportajes, entrevistas y conexiones en directo.

Esta temporada llega 'La Roca' por partida doble, los sábados y los domingos.

Cuando acababa la emisión de los domingos me quedaba con ganas de mal. El sábado pasado, que fue el primero, la sensación al terminar fue de alegría por poder volver el domingo. Es un programa que te permite hacer un montón de cosas, hay tantas cosas por contar y nos lo pasamos tan bien contándolo que es un gusto y un privilegio.

¿Qué novedades trae esta temporada de 'La Roca'?

El programa es el mismo, la estructura es la misma, lo que hemos hecho es reforzar con algunos colaboradores. Se mantienen los de siempre, está Tania Sánchez, Ana Martín, Manu Mostaza, Juan del Val, Ángel Antonio Herrera, Carmen Ro, Fernando Garea y Nativel Preciado, que han ayudado a formar esta familia de 'La Roca', y luego a la parte política de debate añadimos a Juan SotoIvars, Edu Galán, Carolina Bescansa, María Claver... El bloque de crónica social contará con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas que se unirán a Pilar Vidal. Vamos poco a poco encajando las piezas.

Contarán con colaboradores muy distintos. ¿Quieren ofrecer un punto de vista plural de la actualidad?

'La Roca' ha tenido desde el inicio mucha pluralidad. Estamos en un momento en el que se necesitan voces muy dispares para poder escuchar todas las opiniones y hacer todos los análisis posibles. Luego la gente en casa se queda con lo que más le gusta o más le convence. En ese sentido, creo que 'La Roca' mantiene ese espíritu desde el principio.

También con sus invitados. Ya han anunciado a personalidades como Esperanza Aguirre, Sor Lucía Caram y Manuela Carmena.

Algunos domingos queremos hacer un vis a vis con voces autorizadas que pueden desgranar la actualidad, analizar y opinar lo que está ocurriendo y que, de alguna manera, nos van a servir de puerta para analizarla en forma de debate. En ese sentido tenemos también voces muy plurales y dispares, donde van a estar personajes como Esperanza Aguirre y Manuela Carmena.

También tendrán una sección para desmentir bulos y verificar noticias.

Los bulos han existido siempre, lo que pasa es que ahora se forman más rápido. Tendremos a Emilio Doménech (Nanísimo) y Jesús Espinosa (Newtral) para desmentirlos.

La última temporada marcaron récords de audiencia. ¿Siente ahora más presión por mantener esos datos?

Ahora que ya hemos arrancado el sábado, sabemos que nos va a costar más, porque la gente todavía no sabe que estamos y porque es más complicado. Pero el domingo pasado tuvimos el mejor arranque de temporada en estas cuatro temporadas, con lo cual creo que es un síntoma muy positivo. De ahí, para arriba. Esto es una carrera de fondo. La paciencia y la confianza que ha tenido Atresmedia con 'La Roca' es de alabar y de agradecer, porque un programa de estas características necesita que se asiente, y para asentarse hay que tener paciencia ante números un poco bajos en los que nosotros tenemos que remar. Ahí es donde se va haciendo 'La Roca' y se va haciendo calle.

A nivel de contenidos, ¿qué temas le gustaría tratar esta temporada?

Tenemos básicamente unos pilares fundamentales del programa que van variando con el transcurso de las horas. Hemos cambiado toda la mesa de vídeos que hacíamos antes y ahora lo que hacemos es centrarnos en las noticias que nos generan interés y debate y podemos también aportar algo de humor. Creo que eso es muy interesante sin perder de vista la actualidad. Luego, todo lo que pase en directo el sábado y el domingo, lo vamos a contar. Esto es fundamental, es una referencia, y para eso hacemos el programa en directo. Finalmente, todo lo que pase durante la semana lo vamos a analizar y vamos a intentar avanzarnos también a lo que ocurra la semana siguiente. La política va a estar muy presente porque el curso así lo demanda.

¿Qué más?

También vamos a poner encima de la mesa las noticias de ciencia, porque tenemos un espíritu curioso y queremos saber más. Vamos a tener una sección de nostalgia, donde, grancias al archivo de Atresmedia, vamos a poder hurgar en el pasado y hablar de los grandes casos que ha tenido este país en cuanto a lo que son sucesos. En resumen, todo lo que nos interesa a todos, desde la política y la actualidad más rabiosa, a pasar un buen rato.

¿Escuchan a la audiencia?

Cuando a la audiencia no le guste algo, lo quitaremos. Es muy interesante siempre escuchar sabiendo que no todo el mundo tiene esa voz de la verdad, pero sí que la gente tiene derecho a opinar de lo que ve.

¿Se imaginaba cumplir cinco temporadas con 'La Roca' en La Sexta?

Yo pienso mucho en el presente, no tanto en el futuro, porque creo que es lo que te sirve para estar en contacto con lo que realmente tienes entre manos. Pero evidentemente, en algún momento fantaséas con que el programa dure mucho. Sobre todo, porque para mí es el mejor programa. Habrá programas mejores, pero es el que a mí más me gusta. Poder hacerlo cinco temporadas ya es un lujo y, ahora, poder hacerlo dos días a la semana, es un regalo.

¿Sería su programa ideal en la televisión?

Si me preguntas por el que más me gusta o más funciona para mí, es un programa que tiene que hacerse en directo, estar en contacto con la actualidad, con la política, con el conocimiento, con el humor y con el entretenimiento. Y eso es 'La Roca'.

¿Cómo intenta innovar en cada temporada?

Siempre caemos en el error de querer ofrecer cosas nuevas e innovar, pero a veces no hace falta. Cuando los programas están bien estructurados y bien planteados, no hay que tocarlos. Otra cosa es que los refuerces, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero el programa en sí está hecho y 'La Roca' es esto.