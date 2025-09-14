Chenoa: "No concibo 'OT' sin ninguna historia de amor, porque la música es sentimiento"

La carrera de Chenoa siempre estará ligada a 'OT'. Fue el concurso que la lanzó como cantante en 2001 y, en el que hace dos años, demostró que podía desenvolverse con soltura como presentadora, una experiencia que vuelve a repetir a partir de este lunes 15 de septiembre con el estreno de la nueva temporada del famoso 'talent show'. La también jurado de 'Tu cara me suena' lleva meses entre platós, después de haberse puesto al frente de dos programas de La 1 de TVE: 'The floor' y 'Dog House'.

Aun siendo presentadora, ¿cuesta no involucrarse emocionalmente en 'OT' al haberlo vivido como concursante?

Sí, pero me dejo llevar y no creas que me freno mucho, porque intenté disociarme un poco del tema y no puedo. Para mí pisar el plató es ya directamente entrar en agua, totalmente emocional, y me dejo llevar. A pesar de todo, creo que también es el mejor camino para que me pueda sentir a gusto.

¿Tiene algún ritual antes de salir al plató?

Más que ritual, procuro hacer mucho deporte durante la semana. Me quita mucha energía que me sobra y me rebaja el estrés un poco. Soy mucho de estirar, porque me calma. También intento recordar pasármelo bien, que no pasa nada por equivocarse, porque el error es importante para que sea realmente yo misma. La perfección, hasta cierto punto, es mala. Cuando hice 'OT' en 2003 sentí demasiada presión, pero por mi parte, porque me quemé yo sola.

¿No cree que es imposible volver a conseguir la ingenuidad que tuvieron usted y sus compañeros, los concursantes del primer 'OT'?

Sí, el primero no se puede repetir. Es lo bonito que tiene iniciar algo que luego fue lo que fue.

¿Llegan ahora los concursantes más preparados y resabiados?

Resabiados no. Preparados sí. Son 3.0. Nosotros no nos enterábamos de nada. Son muy jóvenes y muy buenos. Cantan, tocan el piano, y dices: ¿en qué momento les ha dado tiempo? Yo es que tardé mucho en dejar las muñecas. Con 12 años estaba jugando con la Barbie, y ahora están haciendo 'podcasts'. Íbamos más lentos y teníamos otra ingenuidad.

¿Tenían también más miedo a las cámaras?

No las entendíamos mucho. Para nosotros eran una cosa muy rara, porque en mi época se oían y se veía cuando se giraban.

¿Orgullosa de cómo le va a los chicos de 'OT 2023'?

¡Claro! Están peleándolo muy bien, cada uno buscando su estilo. Y eso no es fácil, se consigue con tiempo. Lo poquito que he podido seguir, porque he estado trabajando sin parar, me gusta.

¿Qué piensa que no todos se hayan enfocado en la música? Juanjo Bona está en 'Masterchef celebrity' y Martin protagonizó 'Mariliendre'.

Pues como he hecho yo. Cualquier vía de comunicación, bailando, cantando, actuando, presentando, en la que te sientas a gusto, me parece una salida inteligente. Escucharse a sí mismo y saber elegir tu camino, tomar buenas decisiones, es igual de importante.

Como mallorquina que habla catalán, ¿va a pedir más canciones en esta lengua en el programa?

Claro, siempre caben. Yo, por ejemplo, crecí escuchando Sopa de Cabra. Es un grupazo. De hecho, los escuché por la radio el otro día y pensé que son canciones que seguramente podrían entrar aquí perfectamente.

Usted es una presentadora intergeneracional. La conocen los padres y los hijos.

Si logras trabajar bien y aprender de los que vienen más jóvenes creo que al final conectas. Yo no me esfuerzo, simplemente los escucho. A veces machacamos mucho a los jóvenes diciendo que son la generación de papel y yo no estoy nada de acuerdo, porque podemos aprender mucho de ellos. Y una vez que se sienten escuchados me tratan como alguien un poco atemporal (ríe).

En 'Tu cara me suena' ejerce de jurado. ¿Si en 'OT' le hubieran propuesto ese papel en vez de presentadora se lo hubiera pensado más, habiendo sido concursante?

Sí, muchísimo más. Amo 'OT' con todo mi corazón. Pero cuando yo estaba en el programa nuestro jurado iba rotando cada semana, así que no podían agarrar rabia contra nadie. Era mucho más fácil. Si me hubieran llamado para una gala, pues igual. Pero es muy complicado decirle cosas a alguien. Yo siempre sería positiva, nunca le diría nada para hacerle daño. Buscaría la manera de decir algo que no cuadra del todo, pero eso no quita que sean ni mejor ni peor.

Los chicos de 'OT' salen del programa con muchas expectativas. ¿Pero la industria musical está preparada para recibir a tanta gente de cada nueva hornada del programa?

No, pero es que la industria musical no se tiene que preparar. Los que tienen que hacerlo son los chavales para poder ir por mil lares, porque la industria musical no es el único camino por donde pueden salir. Ahora hay pequeñas fábricas que cada uno se puede ir montando para poder ir triunfando, pasito a pasito. Quizá un poco más lento y sin tanta maquinaria, pero también se puede. Ahora mismo hay mil ventanas donde puedes expandir tu música.

Los concursantes de 'OT' ya tuvieron su reencuentro, ¿pero se plantean repetir o sería difícil por la pérdida de Àlex Casademunt?

Sería un poco raro y complicado. Nos faltaría también Toni Cruz, que se ha ido hace poquito, y sobre todo Àlex que para mí, si no está, me dolería mucho.

¿Cree que en esta edición habrá alguna historia de amor?

No concibo 'OT' si no hay líos. Aquí tienen que pasar cosas, porque la música es sentimiento.

¿Va a cantar en esta edición?

¿Pero no has visto al jurado? Tienen que cantar ellos. Aunque si hay petición popular lo haré.