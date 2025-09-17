División de opiniones
Francia ignora la presión de RTVE y confirma su participación en Eurovisión a pesar del genocidio en Gaza
RTVE aprueba retirar a España de Eurovisión si participa Israel
Redacción Yotele
Eurovisión 2026 se enfrenta a la mayor crisis de su historia. El certamen, que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo, está en entredicho después de que España - tal y como aprobó este martes RTVE - , Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos hayan confirmado que no acudirán al festival si Israel participa en él.
Esta decisión de los países llega después de que la situación en Gaza haya traspasado límites insostenibles, con la ONU declarando las actuaciones que allí está llevando a cabo el Gobierno de Netanyahu como genocidio.
Sin embargo, el festival ha recibido hoy un balón de oxígeno para su próxima edición. La cadena pública francesa ha hecho oficial su participación en Eurovisión 2026 a través de un comunicado, ignorando la presión de España y los otros 4 países, y a pesar del genocidio en Gaza.
"France Télévisions se complace en confirmar su participación en Eurovisión 2026 el 16 de mayo en Viena, junto a otros medios de servicio público miembros de la UER.El grupo reafirma su apoyo a la creación musical, a los artistas y a este evento único.", reza el escrito.
- El mejor instituto de la provincia está en Alicante, según un portal especializado
- Pega un martillazo a su compañero de trabajo y se corta el cuello en un parking de un súper de Sant Joan
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Condenan a un año y medio de cárcel a un expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición
- De fiesta a las 4:30 en su ático en El Campello, con la música a tope... y le pilla quien menos se lo espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Las obras de la Estación Central del TRAM de Alicante marchan “según lo previsto”: Ayuntamiento y Generalitat confían en cumplir los plazos