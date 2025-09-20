Carlo Costanzia desmonta tajante las memorias de Mar Flores, cuenta quién le advirtió de su publicación y anuncia acciones legales

Después de acudir al cumpleaños de Terelu Campos y en plena polémica con Mar Flores, Carlo Costanzia fue el invitado estrella de anoche en 'De viernes'. El aristócrata italiano respondió a las memorias de la modelo, desmontándolas y anunciando acciones legales contra la publicación de las mismas.

"Lo que respecta a mí es falso. Ni más ni menos. Y como son falsedades, voy a pedir amparo a la justicia. Haré lo que tenga que hacer", comenzó el italiano su entrevista y antes de entrar de lleno en el tema, explicó su "coraza" ante las cámaras.

"Tuve un accidente muy grave que me reconstruyó la cara, llevo placas por todos lados y eso me dejó una expresión seria. A eso se suma la edad y, por supuesto, que aquí vengo a hablar de temas serios que me afectan mucho".

Además, el padre del actor ha cuestionado el papel de Flores como madre: "Yo he vivido un infierno por casi 10 años como padre, incluso cuando tenía la guardia y custodia. También le he acompañado en sus problemas de adicciones, he estado presente en reuniones terapéuticas, pero nunca me consta que su madre asistiera".

El italiano también se ha defendido, ya que las memorias de Mar Flores cuentan que él le habría sido infiel. Sin embargo, Costanzia enseña una prueba para desmontar el libro con una factura de 1994: "Aquí sale el número de teléfono de casa de mis padres en Italia. Con lo cual ella me llamaba desde esta casa en Navidad, Nochevieja y todos los días diciendo que estaba en Becerril de la Sierra con sus padres y esta era la casa de Javier Merino".

"Hasta yo hablé con él un día, muy enfadado, y me dijo 'Mar me dijo que estabais divorciados' y yo le dije que estábamos viviendo juntos", contó el aristócrata, que desveló cómo Javier le pidió disculpas por lo ocurrido.

Por último, el ex de Mar Flores cuenta por qué ha leído estas memorias y cómo se enteró de su existencia antes de publicarse: "Sabía que se iba a hacer ese libro gracias a tu hija", le dijo a Terelu, añadiendo que fue Alejandra Rubio quien se lo llevó a Turín.

En un primer momento, Costanzia no quiso leerlo por la situación familiar que vive allí, con sus dos hijos condenados, sin embargo "después de ver la cobertura mediatica, está claro que me lo he cogido y me lo he leído". Para finalizar, el italiano asegura que las memorias están llenas de "barbaridades" y "mentiras": "Para mí es un punto y final", concluyó.