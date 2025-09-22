Susto e intercambio
María Casado se atraganta en directo en 'Informativos Telecinco' y tiene que ser rescatada por Carmen Corazzini
La presentadora se ausentó durante más de cinco minutos de su puesto de trabajo, siendo sustituida por su compañera
Carlos Merenciano
Noche complicada en 'Informativos Telecinco'. La presentadora María Casado sufrió un inesperado atragantamiento en pleno directo, lo que obligó a que su compañera Carmen Corazzini tomara las riendas de la emisión durante varios minutos para evitar que el contratiempo afectase al desarrollo del informativo.
Todo ocurrió pasados unos 15 minutos de la edición de anoche, justo cuando Casado informaba de los incendios forestales que continúan activos en distintas comunidades del país. Con las imágenes de las llamas de fondo, la periodista intentaba dar la información con normalidad, aunque ya se percibía un cierto quiebro en su voz: “Son dos en Galicia, en Lugo y Ourense, tres en Extremadura, en la provincia de Cáceres...”. Fue en ese momento cuando la voz empezó a cortarse hasta que, tras añadir “y ya de menos alcance”, estalló en tos y tuvo que disculparse ante los espectadores.
El directo continuó unos segundos con imágenes de archivo de los incendios mientras se escuchaba el silencio en plató. Fue entonces cuando entró la voz de Carmen Corazzini, quien retomó la narración sin hacer ninguna alusión a lo ocurrido, garantizando la continuidad de la emisión. Eso sí, durante varios segundos se produjo cierta descoordinación, ya que mientras Corazzini abordaba otra noticia, la realización seguía mostrando imágenes de los fuegos.
Al regresar de la pieza, era Corazzini quien aparecía en plató, sustituyendo a Casado, que desapareció durante unos cinco minutos. Pasado ese tiempo, la presentadora titular regresó a su silla en la mesa principal con semblante serio y la voz aún algo tocada, aunque sin hacer mención alguna al incidente.
