Las Noticias de À Punt hablan de tú a tú a los telespectadores
La cadena autonómica estrena temporada con más proximidad, nuevos rostros y alianzas con más de 30 televisiones locales
À Punt renueva todos los informativos de la cadena para hablar de tú a tú a los telespectadores, ya que la proximidad es la máxima de la cadena para esta nueva temporada. Por primera vez À Punt cuenta con la colaboración de más de treinta televisiones locales y comarcales para llegar a todos los rincones de la Comunidad Valenciana. De lunes a viernes, desde las 7:00 h de la mañana hasta las 15:00 h de la tarde, À Punt está en riguroso directo. Comienza de buena mañana con Les Notícies del Matí, a las 10:00 toma el relevo el magazine Connexió CV con Clara Castelló y Juanma Melero y a las 14:00h vuelven los informativos de la mano de Rosa Romero.
À Punt apuesta por la innovación estética y moderniza la marca de los informativos para atraer a nuevos públicos. El informativo de la mañana se traslada a un renovado plató de televisión para abrir la página de actualidad y conectar con los espectadores cada día partir de las 7 h.
La principal novedad es la periodista Amàlia Sebastián, que coge los mandos del informativo más madrugador. Junto a un gran equipo de profesionales conectados a la actualidad las 24 horas, Les Notícies del Matí ofrece al espectador el resumen de las noticias más importantes por la televisión mientras desayunan en casa o por la radio si se desplazan por carretera o tren. De esta forma, el espectador en pocos minutos se hace una idea global de lo que está pasando en la Comunitat, en España y en el resto del mundo.
A las 14.00, después del magazine Connexió Comunitat, Rosa Romero en el NTC Migdia hace un completo repaso a las noticias del día y acerca la actualidad desde todos los puntos de la Comunitat Valenciana. “Es un trabajo que disfruto muchísimo porque me encanta comunicar y pienso que la televisión es un medio de comunicación que tiene la gran capacidad de llegar a todos los pueblos, a todos los barrios y ciudades de nuestra Comunitat de norte a sur”, confiesa la presentadora.
Tanto el equipo de este informativo, como del NTC Comarques (20.30h), NTC Nit (21h) y NTC del fin de semana, todos se han propuesto llegar a los 542 municipios que hay en la Comunitat Valenciana porque saben que lo que realmente interesa a la gente es lo que les afecta, lo que pasa a su lado.
El gran equipo de profesionales de À Punt están decididos a que los grandes protagonistas en esta nueva etapa sean los vecinos y vecinas de todos los municipios a lo largo y ancho de nuestra Comunidad.
