'Fiesta'
Pipi Estrada, arrepentido, destapa la razón por la que vendió a Terelu en sus memorias eróticas: "Si lo llego a saber, no lo hago"
El colaborador cifró en 4.000 euros la cantidad que cobró por publicar aquellas memorias
Kevin Rodríguez
Pipi Estrada se sentó ayer en 'Fiesta' para explicar los motivos que le llevaron a vender las memorias eróticas con Terelu Campos cuando ambos dejaron de ser pareja. Además, cuenta cuánto le pagaron y se muestra arrepentido.
Estrada comenzó pidiendo disculpas públicamente a la colaboradora de 'De viernes', porque fue la mayor damnificada de la publicación de esas intimidades que tampoco beneficiaron su carrera.
El colaborador contó que fue "el director de la revista Interviú" quien le ofreció hacer esto. "Me pagaron 1.000 euros por capítulo, 4.000 euros en total. La revista también fue castigada con una cantidad que después Terelu recurrió. Yo pensaba que a Terelu no le iba a molestar tanto, que no iba a llegar la sangre al río. Si lo llego a saber, no lo hago", comenta Pipi, que confiesa que al final le salió muy caro: "He llegado a pagar 73.000 euros de indemnización".
Fue entonces cuando Emma García le preguntó la razón por la que había accedido a vender así las intimidades de la pareja: "Ella me deja y se va con otro señor al que yo conocía, un señor con el que coincidíamos y ella me decía que no le soportaba, que era muy pesado, y a la semana ya estaba con él", responde el colaborador.
A pesar de todo, Pipi piensa que las personas evolucionan y afirma que a día de hoy mantiene una relación de cordialidad con la que fuera su pareja, Terelu Campos: "Le mandé un mensaje de felicitación por su 60 cumpleaños y ella me contestó muy correctamente".
