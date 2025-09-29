En 'Mañaneros 360'
Sarah Santaolalla no se esconde y devuelve el golpe a Vox: "Me cuesta más Abascal que Hassan"
La colaboradora se revolvió contra el discurso de la extrema derecha hacia los migrantes, y cargó contra el líder de Vox después de las críticas recibidas por parte del partido
Kevin Rodríguez
Sarah Santaolalla no se esconde tras las críticas que recibe casi a diario de Vox y PP, que llegaron incluso a pedir su despido en RTVE. Al contrario, la colaboradora le ha devuelto el golpe esta mañana a la formación de ultraderecha.
La tertuliana cuestionó el argumento de la derecha y ultraderecha sobre la inmigración para criticar la última propuesta de Feijòo de limitar ayudas a inmigrantes irregulares: "Cuidado, porque hay mucho inculto en el Partido Popular, entre ellos quizás el señor Núñez Feijóo, que no conoce bien nuestro reglamento, nuestra ley, incluso nuestro código penal".
"No es verdad que un inmigrante ilegal en situación irregular pueda aferrarse o ganar dinero con paguitas", reafirmó Santaolalla, desmontando así el bulo que intentan instalar PP y Vox.
Para terminar, la polémica colaboradora sentenció con una frase que después repitió en sus redes sociales: "Me cuesta más el señor Abascal que el señor Hassan"
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Si hiciste la mili tienes ventajas para jubilarte
- Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
- Varios municipios del Alto y Medio Vinalopó suspenden las clases por la alerta naranja de lluvias
- Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
- Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima