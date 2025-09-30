Josie vuelve a TVE como concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity' tras 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas'

TVE volverá muy pronto a ser "rasé". La cadena pública ha llegado a un acuerdo con Josie para que se incorpore a la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', según ha conocido en exclusiva Yotele. De esta manera, el estilista vuelve a ponerse a prueba como concursante, en esta ocasión como aprendiz en el talent show de corte y confección presentado por Raquel Sánchez Silva.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el concurso arrancará sus grabaciones en las próximas semanas, comenzando una nueva etapa con novedades destacadas en el formato y en la que el joven diseñador de moda Luis De Javier se incorporará como miembro del jurado, junto a los veteranos Lorenzo Caprile y a María Escoté.