Josie vuelve a TVE como concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity' tras 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas'

El estilista se embarca en una nueva aventura televisiva como aprendiz del taller de costura

Josie, próximo concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Ricky García

Madrid

TVE volverá muy pronto a ser "rasé". La cadena pública ha llegado a un acuerdo con Josie para que se incorpore a la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', según ha conocido en exclusiva Yotele. De esta manera, el estilista vuelve a ponerse a prueba como concursante, en esta ocasión como aprendiz en el talent show de corte y confección presentado por Raquel Sánchez Silva. 

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el concurso arrancará sus grabaciones en las próximas semanas, comenzando una nueva etapa con novedades destacadas en el formato y en la que el joven diseñador de moda Luis De Javier se incorporará como miembro del jurado, junto a los veteranos Lorenzo Caprile y a María Escoté.

