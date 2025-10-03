De Univisión a À Punt. Este es el nuevo rostro de l’Oratge
Antonio Sánchez dio el salto profesional a Houston para dedicarse a lo que más le apasiona: explicar los fenómenos meteorológicos
À Punt suma un nuevo fichaje a su equipo de meteorología. Antonio Sánchez, que regresa a su tierra tras trabajar en la cadena estadounidense Univisión, será el encargado de presentar los diferentes espacios de l’Oratge en À Punt Notícies, Connexió Comunitat Valenciana, La via verda y en los boletines horarios de À Punt Ràdio, junto a sus compañeros Victòria Roselló, Joan Carles Fortea, Lluís Obiols y Javi Miró.
Sánchez dio el salto profesional a Houston para dedicarse a lo que más le apasiona: explicar los fenómenos meteorológicos. Allí trabajó en Univisión y, además, se convirtió en un referente en redes sociales. En su cuenta de Instagram ha compartido durante años no solo la previsión de Houston, ciudad en la que residía, sino también lo más destacado de la meteorología en la Comunitat Valenciana, a la que nunca ha dejado de estar vinculado.
Ahora pasa de contarlo en Instagram a hacerlo en las pantallas de la radiotelevisión pública valenciana. “Es un reto que afronto con mucha ilusión, respeto y compromiso. Poder trasladar a la audiencia de forma clara y didáctica la meteo en À Punt era un sueño que se acaba de hacer realidad. Espero que la audiencia nos acompañe, porque ¿dónde sino va a estar mejor informada?”, afirma el nuevo meteorólogo.
