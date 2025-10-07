Gala 3
'OT 2025' decidió a su segundo expulsado en su "mejor gala hasta el momento"
Juanjo Bona fue el invitado del programa para presentar su single 'Últimamente'
Kevin Rodríguez
Anoche, la gala 3 de 'OT 2025' decidió a su nuevo expulsado, que resultó ser Salma de Diego tras obtener únicamente el apoyo del 42 % de los votos, frente al 58 % que respaldó a Max, quien continúa en el concurso.
La velada arrancó con la actuación invitada de Juanjo Bona, exconcursante de OT 2023, quien interpretó su tema “Últimamente” fuera de competición. El grupo conjunto dio paso a las actuaciones individuales, donde todos los participantes se jugaron su permanencia frente al jurado y al público.
Tras cerrarse votaciones, se anunció la expulsión: Salma fue la segunda eliminada de la edición. A continuación, Miriam Rodríguez irrumpió en escena para revelar al favorito de la semana. Entre los más votados —Lucía, Crespo y Téyou—, Lucía fue salvada con el 33 % de los apoyos.
Por último, jurado dio luz verde a Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz para cruzar la pasarela sin riesgo de nominación, gracias a sus actuaciones destacadas. Quedaron en duda Tinho, Laura, Carlos y Max. El primero fue salvado por los profesores, mientras que los compañeros se decantaron mayoritariamente por Max.
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- El Constitucional confirma la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra
- Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
- Las construcciones ilegales llegan a San Vicente: una parcela dividida en 17
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión