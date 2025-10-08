Susanna Griso desmonta la polémica de Ada Lluch, que acusó al programa de echarla del plató

Ada Lluch protagonizó este miércoles una gran bronca con Susanna Griso en 'Espejo Público'. La catalana se ha convertido en un referente en redes de la ultraderecha tras abandonar la cultura 'woke'.

"Muchas veces voy andando por la calle con miedo y España no es un país seguro. Donde vosotros vivís, que es una zona con dinero, quizá sí. Pero el resto no", dijo Lluch sobre la seguridad en Europa ante la incredulidad de los colaboradores en plató.

"Eso es mentira. Tú puedes tener una opinión, pero tu responsabilidad es no transmitir algo que no es cierto", le recriminó Javier Caraballo. "No me diga que España es segura cuando hay miles de mujeres que me escriben dándome las gracias por visibilizar el miedo que sentimos", la respondió la influencer.

"Cuando no podéis ganar un debate, silenciáis a las personas. Lo que hago es decir la verdad. Las estadísticas están ahí. Yo lucho por mi país. Cuando España esté perfecta, me preocuparé por los demás", estalló la catalana cuando el resto de colaboradores cuestionaron sus datos.

Después, la influencer acusó en redes al programa de haberla echado del estudio de Antena 3: "Chicos, me acaban de echar del plató de Susanna Griso por decir que el 91% detenidos por robos en Barcelona son extranjeros", explicaba ante sus seguidores.

Un vídeo que no gustó nada a la presentadora, que le rebatió también desde las redes: "¿Por qué dices que te hemos echado? Te hemos despedido porque íbamos a publicidad después de una entrevista de quince minutos. Y te hemos invitado para una próxima ocasión.", comentó en el post Griso.