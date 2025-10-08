Aquí pasan cosas… y À Punt te las cuenta

La televisión sigue siendo el medio más visto, el lugar al que la mayoría recurre para informarse y entretenerse. Sin embargo, una de las grandes demandas del público sigue siendo la información de proximidad, aquella que conecta directamente con su día a día.

Con esa misión en mente, À Punt Radiotelevisió Valenciana ha diseñado para esta temporada una programación que refuerza su compromiso con la actualidad más cercana. Desde sus inicios, la cadena ha apostado por contenidos de proximidad y servicio público, pero este curso da un paso más y ofrece más de 11 horas de directo diario con toda la actualidad política, social y cultural de la Comunitat Valenciana.

Los espectadores pueden seguir la última hora en una amplia oferta de programas a lo largo del día:

Les Notícies del Matí (07:00 h)

(07:00 h) Connexió Comunitat Valenciana (10:00 h)

(10:00 h) À Punt Notícies (14:00 h)

(14:00 h) Va de bo (17:30 h)

(17:30 h) À Punt Notícies Comarques (20:30 h)

(20:30 h) À Punt Notícies nit (21:00 h)