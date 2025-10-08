Aquí pasan cosas… y À Punt te las cuenta
À Punt Radiotelevisió Valenciana ha diseñado para esta temporada una programación que refuerza su compromiso con la actualidad más cercana
La televisión sigue siendo el medio más visto, el lugar al que la mayoría recurre para informarse y entretenerse. Sin embargo, una de las grandes demandas del público sigue siendo la información de proximidad, aquella que conecta directamente con su día a día.
Con esa misión en mente, À Punt Radiotelevisió Valenciana ha diseñado para esta temporada una programación que refuerza su compromiso con la actualidad más cercana. Desde sus inicios, la cadena ha apostado por contenidos de proximidad y servicio público, pero este curso da un paso más y ofrece más de 11 horas de directo diario con toda la actualidad política, social y cultural de la Comunitat Valenciana.
Los espectadores pueden seguir la última hora en una amplia oferta de programas a lo largo del día:
- Les Notícies del Matí (07:00 h)
- Connexió Comunitat Valenciana (10:00 h)
- À Punt Notícies (14:00 h)
- Va de bo (17:30 h)
- À Punt Notícies Comarques (20:30 h)
- À Punt Notícies nit (21:00 h)
En un panorama mediático dominado por contenidos nacionales e internacionales, À Punt proporciona un espacio donde la ciudadanía se reconoce y se siente representada. Un medio que habla de tú a tú y que acerca lo que realmente importa: lo que pasa aquí.
