El Monaguillo interrumpió la entrevista de Ana Mena para desvelar su fichaje por 'La Voz Kids': "No sé si se puede decir"

'El Hormiguero' recibió anoche la visita de Ana Mena, que presentaba su nuevo single 'Lárgate'. La malagueña habló con Pablo Motos sobre esta nueva canción que se estrena mañana y repasó su trayectoria. Además, anunció sus próximos proyectos, siendo interrumpida por El Monaguillo, que desveló que tiene un trabajo en común con la artista.

La cantante será coach en la nueva temporada de 'La Voz Kids' junto a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi y dio algunos detalles en el programa: "Sí, ya estamos grabando. Con los niños te derrites, no puedes más que flipar con ellos. Los jueces solo nos picamos cuando nos hacemos algún bloqueo".

En ese instante, El Monaguillo interrumpió la entrevista para anunciar que él también formaría parte de la nueva temporada del programa musical: "No sé si se puede decir, pero sí, soy nuevo fichaje de La Voz Kids", decía mientras Ana Mena asentía.

"Estoy con los niños, dándoles el paso a subir al escenario, estoy antes con ellos para quitarles los nervios, para jugar, les recibo... estoy disfrutando mucho, la verdad. Cuando salen tristes les digo 'esto solo ha hecho que empezar, el mundo te espera con los brazos abiertos'", explicó sobre su función, que hasta ahora había ocupado Juanra Bonet.

Pablo Motos aprovechó el anuncio para preguntarle directamente al colaborador: "¿Hay algún programa de Antena 3 en el que no salgas?". "En El Tiempo", respondió él humorista argumentando que aún no salía en el espacio porque Roberto Brasero no le deja.